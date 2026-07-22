Россиянку с допуском к гостайне наказали за попытку выехать за границу Екатеринбурженку с допуском к гостайне оштрафовали за попытку выехать в Абхазию

Суд в Екатеринбурге оштрафовал на 25 тыс. рублей местную жительницу, которая пыталась незаконно покинуть Россию, имея доступ к государственной тайне с грифом «совершенно секретно», сообщила в соцсетях пресс-служба судов Свердловской области. Женщина работала на предприятии оборонно-промышленного комплекса, и после увольнения в феврале 2025 года ей ограничили выезд за рубеж на пять лет — до 29 января 2030 года.

В сентябре 2025 года она отправилась в Сочи и попыталась пересечь границу с Абхазией на пункте пропуска «Адлер-авто», но получила отказ. Суд квалифицировал ее действия как покушение на выезд из России при наличии ограничения. Подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Суд учел возраст, состояние здоровья, уход за близким родственником и благотворительную деятельность, назначив штраф вместо более строгого наказания.

Ранее национальный разведывательный центр Испании лишил сержанта ВМС доступа к секретной информации из-за его скрытого брака с россиянкой. По информации местных СМИ, мужчина также втайне получил гражданство России.