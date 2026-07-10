Русская жена «лишила» испанца доступа к гостайне

Национальный разведывательный центр Испании лишил сержанта ВМС доступа к секретной информации из-за его скрытого брака с россиянкой, пишет газета El Pais. Как пишут авторы, мужчина также в тайне получил гражданство РФ.

Решение на сегодняшний день не окончательное. Военный хочет обжаловать постановление в Верховной суде Испании. По имеющейся информации, мужчина служил на подводной лодке и являлся специалистом в радиоэлектронной борьбе. При этом он попросил, чтобы Мадрид гипотетически не принимал участие в вооруженном конфликте с Россией.

Как установило следствие, мужчина женился на гражданке России в декабре 2023 года в Турции. При этом он скрыл этот факт, а также то, что он получил гражданство РФ, от разведки. По закону, люди, у которых есть доступ к секретной информации, обязаны сообщать об изменениях в своей личной жизни. Сам военный заявил, что наличие у него гражданства иностранного государства не означает его нелояльности Испании.

Ранее в Республике Коми осудили бывшего сотрудника МВД за разглашение государственной тайны. Следствие установило, что он передавал ее через мессенджер.