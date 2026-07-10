Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
10 июля 2026 в 13:06

Русская жена «лишила» испанца доступа к гостайне

El Pais: испанского военного лишили доступа к гостайне из-за российской жены

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Национальный разведывательный центр Испании лишил сержанта ВМС доступа к секретной информации из-за его скрытого брака с россиянкой, пишет газета El Pais. Как пишут авторы, мужчина также в тайне получил гражданство РФ.

Решение на сегодняшний день не окончательное. Военный хочет обжаловать постановление в Верховной суде Испании. По имеющейся информации, мужчина служил на подводной лодке и являлся специалистом в радиоэлектронной борьбе. При этом он попросил, чтобы Мадрид гипотетически не принимал участие в вооруженном конфликте с Россией.

Как установило следствие, мужчина женился на гражданке России в декабре 2023 года в Турции. При этом он скрыл этот факт, а также то, что он получил гражданство РФ, от разведки. По закону, люди, у которых есть доступ к секретной информации, обязаны сообщать об изменениях в своей личной жизни. Сам военный заявил, что наличие у него гражданства иностранного государства не означает его нелояльности Испании.

Ранее в Республике Коми осудили бывшего сотрудника МВД за разглашение государственной тайны. Следствие установило, что он передавал ее через мессенджер.

Европа
Испания
жены
гостайны
россиянки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калмыкии
В Роскачестве ответили, какие лекарства можно провозить только в багаже
В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже
Новак перечислил преимущества газомоторного топлива
В Зеленом театре на ВДНХ состоится концерт «История любви»
Эвакуация в Таганроге, налет на Ильский НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 10 июля
Власти отметили рост спроса на газомоторные авто и оценили переход на газ
В Wildberries раскрыли влияние топливного кризиса на доставки
Борщевой набор подешевел на четверть
ООН не хватило денег на гуманитарную помощь женщинам и девочкам
Серийный убийца расстрелял отца экс-партнерши и спалил его дом
Психолог объяснила причину страха путешествия в одиночку
Экс-директор ФК «Торпедо» может сесть в колонию на 2,5 года
Мужчина остался без зубов после визита в частную клинику
Военкоры сообщили о продвижении ВС России в ДНР
Краснодарский аэропорт временно ограничил прием и выпуск самолетов
Начальник ТЦК «отправил» на фронт полсотни «мертвых душ»
Соседняя с Россией страна будет делать из призывников операторов БПЛА
Медведь забрел в торговый центр на военной базе, съел персик и ушел
«Ждут серьезные испытания»: синоптик предупредил об ударе стихии по Москве
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.