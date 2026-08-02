«Каждый год одна»: Мендель рассказала о любимой традиции Зеленского Мендель заявила, что стратегия Зеленского строится на манипуляциях

Военная стратегия президента Украины Владимира Зеленского строится на манипулировании общественными ожиданиями, заявила в соцсети X его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. По ее мнению, Зеленский постоянно поддерживает ожидания общества, обещая неизбежную победу, однако сроки ее достижения продолжают сдвигаться. При этом, как отметила бывший пресс-секретарь, человеческие потери продолжают расти.

Каждый год одна и та же формула: смелое обещание → неудача → новые условия → новый срок отодвигается все дальше → больше «надежды», — написала она.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского заявила, что президенту Украины нужен контроль над денежными потоками, а не прекращение конфликта. По ее словам, кадровые перестановки на Украине связаны с перераспределением финансовых ресурсов.

До этого Мендель обвинила Зеленского в том, что он скрывает реальные потери на фронте. В пятницу, 31 июля, глава государства заявил, что за все время конфликта ВСУ потеряли 50 тыс. военнослужащих. При этом в феврале этого года он говорил о 55 тыс. погибших украинских военных.