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01 августа 2026 в 20:42

Кличко раскритиковал работу назначаемых Зеленским киевских районных глав

Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press
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Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Общественное. Новости» подверг критике работу районных администраций украинской столицы, глав которых назначает президент Владимир Зеленский. По его мнению, неэффективное руководство районных администраций препятствует увеличению числа городских укрытий, каковых в Киеве насчитывается около четырех тысяч.

Я снова возвращаюсь к вопросу о том, что районные администрации, главы районов находятся по большому счету в подчинении города, но сделали такую историю в этой политической борьбе, что мэр города не влияет на назначения, увольнения, даже не может выговор сделать главе района. <…> Откровенно говоря, эту ситуацию надо менять — сделали конструкцию, которая по большому счету не работает, — сказал Кличко.

Между Зеленским и мэром Киева существует продолжительное политическое противостояние. Несколько лет назад Кличко рассматривали как потенциального оппонента украинского лидера на президентских выборах. При этом мэр возглавляет Ассоциацию городов Украины и последовательно выступает с критикой центральных властей, заявляя о попытках ограничить полномочия местного самоуправления.

Ранее Киев попал в список наименее пригодных для жизни городов мира. Согласно рейтингу, составленному британским журналом The Economist, город занял 166-е место из 173, уступив даже столице Зимбабве Хараре.

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Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Киев
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