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20 июля 2026 в 09:14

«Отстранить от власти»: в резких словах Кличко увидели угрозу Зеленскому

Аналитик Санджак: Кличко дал сигнал к началу процесса смещения Зеленского

Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press
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Публичная критика кадровых решений президента Украины Владимира Зеленского со стороны мэра Киева Виталия Кличко может положить начало объединению противников главы государства, заявил РИА Новости турецкий эксперт Инандж Санджак. По его словам, резкие заявления столичного градоначальника говорят о нарастающих разногласиях внутри украинской политической элиты.

Заявление Кличко может стать отправной точкой для консолидации недовольных политикой Зеленского сил. Если такая группа сформируется, она способна предпринять попытку отстранить его от власти, — отметил аналитик.

Ранее Кличко заявил, что Зеленский совершил большую ошибку, отправив в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова. По его словам, смена руководителя наносит ущерб обороноспособности страны. Мэр Киева признался, что был шокирован произошедшим.

До этого американские политологи выразили мнение, что Федоров превратился для Зеленского в «проблему и опасность». Это произошло из-за растущей популярности экс-министра и разногласий с военным руководством по поводу роли дронов в боевых действиях, уточнили они.

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