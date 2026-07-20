Известный бандит из 90-х попал в плен в зоне СВО

Бригадир Ореховской ОПГ Александр Шарапов, известный под кличкой Шарап, попал в плен в ходе боев под Красным Лиманом в ДНР, сообщает Telegram-канал SHOT. Киллер и бригадир кровавой группировки 90-х, находившийся в бегах на протяжении 16 лет, ушел служить по контракту в феврале 2025 года.

Бандиту был присвоен позывной Дед. Поначалу Шарап воевал в составе отряда «Шторм V» на территории ЛНР, затем его перебросили в Краснолиманский район ДНР. В мае прошлого года он пропал без вести. Семье впоследствии сообщили, что, предположительно, он попал в плен вместе с 29-летним сослуживцем с позывным Шмель.

На счету Шарапа — пять доказанных убийств в составе банды. Он организовал ликвидацию «русского киллера № 1» Саши Солоника, известного как Саша Македонский, и его подруги — манекенщицы Светы Котовой — в Греции. В международный розыск Шарапа объявили в 2001 году, а задержать удалось лишь в июле 2017 года — в небольшой деревне под Суздалем. Поначалу он скрывался за рубежом вместе с женой и сыном, в том числе на Украине, но когда супруга снова забеременела, пара вернулась на родину и осела в российской глубинке.

В итоге многодетного отца приговорили к 15 годам лишения свободы и этапировали в ИК-5 Ивановской области. Отбыв около половины срока, он подписал контракт с Министерством обороны. Примечательно, что жена так и не узнала о криминальном прошлом мужа и была убеждена, что тот попросту любит уединенный образ жизни.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВС РФ взяли в плен профессионального футболиста Егора Азбукина, который до мобилизации выступал за клубы Первой лиги Украины, а также играл на чемпионате Венгрии. Он рассказал, что в свое время был близок к поездке на просмотр в московский ЦСКА.