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06 июля 2026 в 20:13

Военные РФ взяли в плен футболиста, мечтавшего играть за ЦСКА

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Военнослужащие ВС РФ взяли в плен профессионального футболиста Егора Азбукина, который до мобилизации выступал за клубы Первой лиги Украины, а также играл в венгерском чемпионате, передает ТАСС. По его словам, однажды он был близок к поездке на просмотр в московский ЦСКА.

Меня когда-то сватали с ЦСКА московским, на просмотр. Я почти поехал уже, но выбирать не приходилось, — заявил Азбукин.

По словам военнопленного, после завершения спортивной карьеры он подрабатывал в разных местах, в частности, был оператором на автозаправочной станции. В 2024 году его мобилизовали сотрудники ТЦК.

В тот день, когда ВС РФ взяли его в плен, он вместе с сослуживцами оборудовал новую позицию, которая попала под минометный обстрел. В результате украинские солдаты разошлись по сторонам, а сам Азбукин по незнанию территории наткнулся на российских пограничников.

Ранее стало известно, что четыре хоккеиста украинского клуба «Кременчуг» были мобилизованы в ВСУ. Отмечается, что двоих игроков задержали после похода в магазин ночью во время действия комендантского часа.

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