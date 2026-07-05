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05 июля 2026 в 22:24

Четырех хоккеистов клуба «Кременчуг» насильно мобилизовали в ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Четыре хоккеиста украинского клуба «Кременчуг» были мобилизованы в Вооруженные силы Украины, сообщило издание «Новости.LIVE». Ранее портал OBOZ со ссылкой на украинского хоккеиста Никиту Коваленко заявил, что вратарь Эдуард Захарченко и нападающий «Кременчуга» Егор Безуглый были мобилизованы после похода в магазин ночью во время действия комендантского часа.

Позже стало известно еще о двух игроках клуба — Юрии Мироненко и Богдане Поддубном. По информации СМИ, на момент публикации ни территориальный центр комплектования, ни руководство хоккейного клуба «Кременчуг» официально не комментировали появившиеся сообщения.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал о создании Киевом схемы набора наемников в ВСУ частными рекрутинговыми компаниями из-за нехватки личного состава. Он пояснил, что рекрутеры могут «вербовать и тащить на Украину» наемников из любых государств. Но только при вхождении в спецреестр и уплате залога, добавил дипломат, комментируя утвержденную процедуру.

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