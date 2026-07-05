Киев создал схему набора наемников в ВСУ частными рекрутинговыми компаниями из-за нехватки личного состава, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале. Дипломат заявил, что рекрутеры могут «вербовать и тащить на Украину» наемников из любых государств при вхождении в спецреестр и уплате залога.

Украинское правительство, реагируя на истощение запасов пушечного мяса украинского происхождения, утвердило «процедуру» привлечения наемников в ВСУ при помощи рекрутинговых компаний, — отметил Мирошник.

Ранее бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он несет ответственность за действия призывных органов. Политик подчеркнула, что государство превратилось в уродливое чудовище, уничтожающее собственных граждан.

До этого украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в Кривом Роге мобилизовали 34-летнего отца-одиночку, пока его пятилетняя дочь находилась в детском саду. По его словам, девочка фактически осталась без единственного взрослого рядом. Лубинец отметил, что мужчина самостоятельно воспитывал ребенка и дважды обращался за отсрочкой от мобилизации, но оба раза получил отказ.