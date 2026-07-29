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29 июля 2026 в 18:37

В деле о покушении на предпринимателя в Туле появился неожиданный поворот

Mash: киллер мог по ошибке совершить покушение на бизнесмена в Туле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Киллер, который попытался убить руководителя тульской компании, производившей FPV-дроны, мог перепутать его с другим учредителем, сообщил Telegram-канал Mash. По информации авторов, предполагаемый нападавший попал на камеры.

По информации канала, мужчина в возрасте около 30 лет точно знал, что его снимают, — на киллере был капюшон. Сейчас правоохранители пытаются создать ориентировку.

Ранее пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ сообщила, что в Туле возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя. Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Михеева. По данным следствия, вечером 29 июля неизвестный выстрелил в тульского бизнесмена из огнестрельного оружия.

До этого стало известно, что Южный окружной военный суд приговорил уроженца Оренбурга Амана Кульсиитова к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва командира воинской части ВС РФ в Ростове-на-Дону. Преступное намерение планировалось реализовать по прямому заданию украинских спецслужб.

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