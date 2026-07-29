В деле о покушении на предпринимателя в Туле появился неожиданный поворот

Киллер, который попытался убить руководителя тульской компании, производившей FPV-дроны, мог перепутать его с другим учредителем, сообщил Telegram-канал Mash. По информации авторов, предполагаемый нападавший попал на камеры.
По информации канала, мужчина в возрасте около 30 лет точно знал, что его снимают, — на киллере был капюшон. Сейчас правоохранители пытаются создать ориентировку.
Ранее пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ сообщила, что в Туле возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство предпринимателя. Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Михеева. По данным следствия, вечером 29 июля неизвестный выстрелил в тульского бизнесмена из огнестрельного оружия.
До этого стало известно, что Южный окружной военный суд приговорил уроженца Оренбурга Амана Кульсиитова к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва командира воинской части ВС РФ в Ростове-на-Дону. Преступное намерение планировалось реализовать по прямому заданию украинских спецслужб.