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23 июля 2026 в 08:17

Фрагменты сбитого БПЛА нашли на балконе жилого дома в Туле

ВСУ ВСУ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Фрагменты украинского беспилотника, сбитого над Тулой, обнаружили на балконе многоквартирного дома, заявил в своем канале на платформе МАКС губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, на место оперативно выехали сотрудники экстренных служб.

В результате отражения атаки беспилотников на балконе многоквартирного дома в Туле обнаружены элементы БПЛА. Организовано реагирование оперативных служб, — отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что один мирный житель погиб, другой получил ранения в результате удара беспилотника ВСУ по Шебекинскому округу Белгородской области. Уточняется, что FPV-дрон атаковал «Газель», находившийся в ней пассажир скончался.

До этого стало известно, что семилетняя девочка, получившая легкое ранение из-за падения обломков БПЛА на территории храма в Сочи, идет на поправку. Заведующий травматологическим отделением больницы Максим Вайнилович оценил состояние пациентки как близкое к удовлетворительному.

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