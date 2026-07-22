Раскрыто состояние здоровья пострадавшей из-за дрона девочки Пострадавшая от обломков дрона в Сочи девочка идет на поправку

Семилетняя девочка, получившая легкое ранение из-за падения обломков беспилотника на территории храма в Сочи, идет на поправку, сообщила администрация города в своем Telegram-канале. Заведующий травматологическим отделением Максим Вайнилович оценил состояние пациентки как близкое к удовлетворительному.

21 июля госпитализирован ребенок, пострадал вследствие падения обломков БПЛА <...>. Ребенку оказана вся необходимая помощь. Общее состояние ребенка ближе к удовлетворительному, — рассказал врач.

Угроза применения беспилотных аппаратов над курортом сохранялась во вторник, 21 июля, на протяжении полутора часов. В результате падения фрагментов техники юная пациентка получила ранение ноги.

Пострадавшую разместили в отделении травматологии и ортопедии Центра охраны материнства и детства. Специалисты провели первичную хирургическую обработку повреждений, назначили курс антибактериальной терапии и продолжают регулярные перевязки.

Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил об атаке беспилотника ВСУ на жилой многоквартирный дом в региональном центре. В результате инцидента пострадавших нет, однако повреждены фасад здания, остекление и три припаркованных автомобиля.