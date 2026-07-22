Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 19:33

Раскрыто состояние здоровья пострадавшей из-за дрона девочки

Пострадавшая от обломков дрона в Сочи девочка идет на поправку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Семилетняя девочка, получившая легкое ранение из-за падения обломков беспилотника на территории храма в Сочи, идет на поправку, сообщила администрация города в своем Telegram-канале. Заведующий травматологическим отделением Максим Вайнилович оценил состояние пациентки как близкое к удовлетворительному.

21 июля госпитализирован ребенок, пострадал вследствие падения обломков БПЛА <...>. Ребенку оказана вся необходимая помощь. Общее состояние ребенка ближе к удовлетворительному, — рассказал врач.

Угроза применения беспилотных аппаратов над курортом сохранялась во вторник, 21 июля, на протяжении полутора часов. В результате падения фрагментов техники юная пациентка получила ранение ноги.

Пострадавшую разместили в отделении травматологии и ортопедии Центра охраны материнства и детства. Специалисты провели первичную хирургическую обработку повреждений, назначили курс антибактериальной терапии и продолжают регулярные перевязки.

Ранее оперативный штаб Белгородской области сообщил об атаке беспилотника ВСУ на жилой многоквартирный дом в региональном центре. В результате инцидента пострадавших нет, однако повреждены фасад здания, остекление и три припаркованных автомобиля.

Россия
Регионы
Краснодарский край
Сочи
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар на складе зерна в российском регионе охватил 800 кв. м
Стало известно о переговорах Зеленского со спецпосланниками Трампа
Россиянам раскрыли, какое действие на работе может привести к увольнению
Россию атаковали 80 украинских дронов
Лыжница завершила карьеру в 18 лет после двух остановок сердца
Ребенка засосало в слив бассейна фитнес-клуба на глазах у матери
Олег Винник разводится с женой после новости о неизлечимой болезни сына
Раскрыто, сколько территорий потерял Киев при Сырском
Генетически уникальную безглазую рыбу обнаружили в США
Новые правила по счетчикам воды, продажа тайной виллы Воробьева: что дальше
Мадьяр продолжил выживать «ставленников» Орбана
Потомок сподвижника Петра I потерял сознание в ресторане Москвы
Налоговая вцепилась в покупательницу квартиры Долиной
«После ссоры»: раскрыты детали ухода найденной в Подмосковье девочки
Водитель маршрутки решил «проучить» ребенка-безбилетника
Подросток попал в смертельное ДТП в Пензенской области
В Киеве сравнили смену главкома ВСУ с перестановкой в горящем доме
Раскрыто состояние здоровья пострадавшей из-за дрона девочки
«Надо думать, что говоришь»: Дегтярев пригрозил Плющенко расплатой
Глава ФПБК нашел применение пустующему особняку Пугачевой и Галкина
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.