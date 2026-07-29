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29 июля 2026 в 19:24

Росстат зафиксировал рост средней зарплаты в РФ в мае

Среднемесячная зарплата россиян в мае выросла до 110 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Среднемесячная заработная плата работников организаций в России в мае 2026 года составила более 110 тыс. рублей, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 10,1%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в мае 2026 г. составила 110 216 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 10,1%, — говорится в сообщении.

При этом в апреле 2026 года средний размер оплаты труда по стране находился на уровне 109 052 рублей. Таким образом, ведомство зафиксировало последовательный рост номинальных начислений граждан от месяца к месяцу. Данный тренд отражает общую экономическую ситуацию с выплатами на предприятиях страны.

Ранее HR-консультант Антонина Болгова сообщила, что в 2026 году стоматологи уступили сварщикам и плиточникам по размеру заработной платы. По ее словам, рост доходов в рабочих профессиях связан с острой нехваткой специалистов. Если тенденция сохранится, рабочие специальности станут элитой рынка труда, оставив офисных сотрудников далеко позади по доходам, ожидает эксперт.

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