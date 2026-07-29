Центробанк поднял курс доллара до максимума за четыре месяца

Центробанк поднял курс доллара до максимума за четыре месяца Курс доллара на бирже впервые с апреля превысил 80 рублей

Официальный курс доллара к рублю обновил максимум с начала апреля, превысив на бирже отметку в 80 рублей, сообщается на сайте Центробанка России, опубликовавшего котировки на 30 июля. Аналитики связывают ослабление национальной валюты с сокращением предложения экспортной выручки и рисками новых санкций со стороны США после голосования в Конгрессе.

Регулятор повысил стоимость американской валюты на 66 копеек, до 79,36 рубля. Курс европейской валюты также увеличился на 58 копеек и составил 90,21 рубля.

Снижение предложения валюты на рынке произошло после проведения единого налогового платежа. Дополнительное давление на рубль оказали опасения инвесторов относительно возможного ужесточения ограничительных мер со стороны Вашингтона.

Ранее кандидат экономических наук Елена Галий допустила, что при реализации стрессового сценария стоимость американской валюты в августе может достичь 105 рублей. Однако базовый прогноз большинства аналитиков остается в пределах 77-82 рублей за доллар. Эксперт подчеркнула, что август традиционно отличается высокой волатильностью.