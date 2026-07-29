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29 июля 2026 в 13:42

Экономист ответила, вырастет ли доллар в августе

Экономист Галий: при стрессовом сценарии доллар может подорожать до 105 рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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При стрессовом сценарии стоимость доллара может достичь 105 рублей, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой государственной и муниципальной службы МОФ РАНХиГС Елена Галий. Она отметила, что 28 июля ЦБ повысил курс доллара до 78,70 рублей.

До 105 рублей за доллар в августе — это скорее стрессовый, а не базовый сценарий. Большинство аналитиков сейчас закладывают более умеренные цифры — в районе 77–82 рублей, — рассказала Галий.

Экономист подчеркнула, что август часто волатилен для рубля, но курс в 105 рублей возможен лишь при совпадении нескольких негативных факторов. По ее словам, важно учитывать цены на нефть, новости о новых санкциях, решения Центробанка и статистику внешней торговли.

Ранее финансовый эксперт Александр Гриф рассказал, что курс доллара может составить 82–86 рублей до конца августа. По его словам, если ставки будут снижаться, а импорт продолжит расти быстрее экспорта, то этот показатель может быть на уровне 85–93 рублей.

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