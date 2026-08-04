Курс доллара на бирже впервые с апреля превысил 81 рубль

Расчетный курс доллара, используемый как ориентир для внебиржевого рынка, превысил 81 рубль впервые с 1 апреля, следует из данных торгов. К 12:42 по московскому времени валюта подорожала на 32 копейки по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув 80,99 рубля. За несколько минут до этого курс поднимался до 81,02 рубля.

Ранее сообщалось, что Центробанк России на 4 августа 2026 года поднял официальный курс доллара на 60,5 копейки — до 80,0687 рубля. При этом евро также увеличился на 76,64 копейки — до 91,9589 рубля, юань вырос на 6,48 копейки — до 11,8342 рубля. В ведомстве подчеркнули, что установленные курсы не являются обязательствами покупать или продавать валюту по такой цене.

До этого кандидат экономических наук Елена Галий допустила, что при реализации стрессового сценария стоимость американской валюты в августе может достичь 105 рублей. Однако базовый прогноз большинства аналитиков остается в пределах 77–82 рублей за доллар. Эксперт подчеркнула, что август традиционно отличается высокой волатильностью.