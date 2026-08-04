Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 13:08

Курс доллара на бирже впервые с апреля превысил 81 рубль

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Расчетный курс доллара, используемый как ориентир для внебиржевого рынка, превысил 81 рубль впервые с 1 апреля, следует из данных торгов. К 12:42 по московскому времени валюта подорожала на 32 копейки по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув 80,99 рубля. За несколько минут до этого курс поднимался до 81,02 рубля.

Ранее сообщалось, что Центробанк России на 4 августа 2026 года поднял официальный курс доллара на 60,5 копейки — до 80,0687 рубля. При этом евро также увеличился на 76,64 копейки — до 91,9589 рубля, юань вырос на 6,48 копейки — до 11,8342 рубля. В ведомстве подчеркнули, что установленные курсы не являются обязательствами покупать или продавать валюту по такой цене.

До этого кандидат экономических наук Елена Галий допустила, что при реализации стрессового сценария стоимость американской валюты в августе может достичь 105 рублей. Однако базовый прогноз большинства аналитиков остается в пределах 77–82 рублей за доллар. Эксперт подчеркнула, что август традиционно отличается высокой волатильностью.

Экономика
валюты
курсы
доллары
биржи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта личность одной из погибших при налете ВСУ на Геленджик
Syrian Airlines возобновит авиарейсы из Дамаска в Москву с 16 августа
Путин изменил процедуру госзакупок для регионов
Иммунолог ответил, как передается циклоспороз
Россиянам дали инструкцию по проверке подозрительных строк в квитанции
Врач предупредила о неочевидной опасности арбузов
Раскрыта судьба одного из пострадавших детей после атаки ВСУ на Геленджик
Эксперт по ЖКХ ответила, как меньше платить за коммунальные услуги
Российские войска продолжают продвижение на Харьковском направлении
Российская армия поразила транспортную и энергетическую инфраструктуру ВСУ
Нутрициолог раскрыла, какой соус считается наиболее вредным
Налет на WB под Петербургом и детсад, 6 погибших: ВСУ атакуют РФ 4 августа
Психолог высказалась о новом тренде на имена древнегреческих богов для детей
Политолог ответил, повторится ли миграционный кризис в ЕС
ВСУ за сутки потеряли практически полторы тысячи человек
«Трамп истерит»: политолог об итогах противостояния США и Ирана
Раскрыты «суточные потери» Мадьяра
Армия России освободила еще один населенный пункт в Харьковской области
Спикер ЗакСо Бабушкина рассказала о результатах работы созыва 2021-2026
Путин встретился с главным добытчиком алмазов в России
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.