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04 августа 2026 в 14:06

В российском регионе объявлен режим беспилотной опасности

Во Владимирской области объявлен режим беспилотной опасности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Во Владимирской области объявлен режим беспилотной опасности, сообщил канал региональной подсистемы РСЧС. Информация о возможных угрозах и мерах безопасности уточняется.

Беспилотная опасность во Владимирской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что обломки украинских беспилотников обрушились на пляж в курортном поселке Архипо-Осиповка. В результате удара по гражданской инфраструктуре погибли семь человек, 40 получили ранения и были госпитализированы. Среди пострадавших были и дети.

Утром 4 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 320 украинских беспилотников над регионами России. В ночь на 3 августа сбили 131 БПЛА. Утром 2 августа в Минобороны сообщили о перехвате 635 украинских беспилотников.

Также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших от удара по промышленной зоне в подмосковных Новоселках выросло до 10 человек. По его словам, шесть из них увезли в Чеховскую больницу, двоих — в медучреждения Серпухова и Подольска, еще два человека отказались от госпитализации.

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