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04 августа 2026 в 14:51

Стало известно состояние пострадавших при ударе по пляжу в Геленджике детей

Двое пострадавших от удара по пляжу под Геленджиком детей попали в реанимацию

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Двое детей, пострадавших при ударе по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком, находятся в реанимации, сообщила главврач детской краевой клинической больницы Елена Клещенко. По ее словам, которые приводит региональный оперштаб в Telegram-канале, у всех диагностировали минно-взрывные травмы различной степени тяжести, однако сейчас их состояние стабильно, угрозы жизни нет.

Двое из этих [четверых пострадавших] детей находятся в отделении реанимации. Им оказывается вся необходимая возможная помощь. Состояние детей стабильное, они ни в чем не нуждаются, — отметила Клещенко.

Главврач подчеркнула, что у нее нет опасений за состояние и жизнь детей. Она рассказала, что сразу после происшествия им была оказана помощь на месте. Затем их посредством санавиации и медицины катастроф доставили в детскую краевую больницу.

До этого уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что ее аппарат фиксирует все факты и свидетельства преступлений ВСУ, включая недавнюю атаку на Геленджик. По ее словам, мировое сообщество должно знать правду о действиях украинских военных.

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