В Уфе загорелась жилая девятиэтажка

В девятиэтажном жилом доме на улице Гвардейской в Уфе вспыхнул сильный пожар, сообщает Telegram-канал «112». Огонь быстро охватил балконы на шестом и седьмом этажах, а из окон жильцов начали вылетать осколки стекла и элементы отделки.

Проживающая этажом ниже женщина попыталась самостоятельно справиться с огнем и тушила очаг водой из ведра, однако пламя продолжило бушевать. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, специалисты уже приступили к ликвидации возгорания.

Ранее в Калининграде пожарные спасли более 200 картин из квартиры в двухэтажном доме с мансардой в переулке Грибоедова, признанном объектом культурного наследия. Возгорание произошло вечером 3 августа, огонь полностью ликвидирован. Из здания эвакуированы 24 человека, в том числе шесть детей. Все картины переданы собственнику.

До этого в Ленинградской области вспыхнул автокран. Инцидент произошел на 56-м километре Приморского шоссе в сторону Зеленогорска. По предварительным данным, пострадал водитель, движение на трассе временно перекрыли.