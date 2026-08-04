Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 15:28

В Уфе загорелась жилая девятиэтажка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В девятиэтажном жилом доме на улице Гвардейской в Уфе вспыхнул сильный пожар, сообщает Telegram-канал «112». Огонь быстро охватил балконы на шестом и седьмом этажах, а из окон жильцов начали вылетать осколки стекла и элементы отделки.

Проживающая этажом ниже женщина попыталась самостоятельно справиться с огнем и тушила очаг водой из ведра, однако пламя продолжило бушевать. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, специалисты уже приступили к ликвидации возгорания.

Ранее в Калининграде пожарные спасли более 200 картин из квартиры в двухэтажном доме с мансардой в переулке Грибоедова, признанном объектом культурного наследия. Возгорание произошло вечером 3 августа, огонь полностью ликвидирован. Из здания эвакуированы 24 человека, в том числе шесть детей. Все картины переданы собственнику.

До этого в Ленинградской области вспыхнул автокран. Инцидент произошел на 56-м километре Приморского шоссе в сторону Зеленогорска. По предварительным данным, пострадал водитель, движение на трассе временно перекрыли.

Регионы
Башкортостан
Уфа
пожары
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист ответил, как получить дополнительные меры поддержки после 70 лет
Путин подписал закон об упрощенной регистрации авто в новых регионах
Часть пострадавших при атаке на Чехов пришлось перевести в Москву
Одного из основателей «Ляпис Трубецкой» заочно приговорили к тюрьме в РБ
Подозрительный предмет обнаружили у одного из штабов НАТО
Мощные ливни с грозами и жара до +30: погода в Москве в конце недели
Нутрициолог перечислила продукты, поддерживающие здоровье печени
Британский доброволец ВС РФ показательно сжег флаг родной страны
В России рассказали о вероятности ухудшения отношений Украины и Турции
Автоэксперт объяснил причины роста популярности электрокаров
Севастопольцев предупредили о неоднократных взрывах в нескольких районах
Сотрудник ФБР украл крипту на $1 млн и сам сдался полиции
В Европе испугались «технофашизма» от американской компании
Росавиация раскрыла подробности поисков исчезнувшего самолета Cessna 182
Тренер оценил решение России отказаться от участия в ЧМ-2027 по волейболу
ИБ-эксперт раскрыл, как исправить проблему с открытием сайтов банков
«Результаты были триумфальными»: ВС РФ лишили ВСУ сразу 10 МиГ-29 за день
Известный волейболист поддержал отказ России от участия в ЧМ в Польше
Продажу бутылок воды из Армении приостановили в России
«Пугачева вернулась!»: Поплавская рассказала о провале фестиваля Вайкуле
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.