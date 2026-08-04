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04 августа 2026 в 16:11

Часть пострадавших при атаке на Чехов пришлось перевести в Москву

Глава Собакин: троих пострадавших при атаке на Чехов перевели в другие города

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Трое пострадавших после ночной атаки беспилотников в Подмосковье продолжают находиться в хирургическом отделении больницы Чехова, еще троих раненых перевели в Москву и Можайск, сообщил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин в МАКСе. Он добавил, что с пациентами работают психологи.

Сейчас в хирургическом отделении чеховской больницы остаются трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести. Еще троих силами медицины катастроф перевели в профильные учреждения — МОНИКИ, больницу имени Пирогова и Можайскую больницу. Их состояние находится под постоянным наблюдением врачей. С пациентами также работают психологи, — написал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на муниципальный округ Чехов. По его словам, у раненых диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, а также повреждения мягких тканей и грудной клетки.

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