В Москве открылись павильоны с бесплатной экспресс-диагностикой здоровья

Павильоны здоровья с бесплатной экспресс-диагностикой открылись в центре Москвы, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В пресс-релизе, имеющемся в распоряжении NEWS.ru, говорится, что за 10–15 минут посетители могут узнать свой биологический возраст, оценить работу сердца, физическую форму, уровень стресса, состав тела и другие показатели, а также попробовать нейрофитнес для тренировки памяти и внимания.

Сегодня столица развивается по принципам философии здорового долголетия — все в городе направлено на то, чтобы москвичи жили долгой и насыщенной жизнью. <…> И теперь открываем еще два павильона. Это первый шаг к здоровому долголетию. Место, куда можно зайти во время обычной прогулки и всего за 10–15 минут узнать о своем организме гораздо больше, — рассказала Ракова.

Павильон «Путь здоровья» уже работает на Никитском бульваре, в ближайшее время откроется «Сердце» на Трубной площади. Они доступны бесплатно для всех желающих. По итогам обследования посетители получают персональные рекомендации по образу жизни. Городская экспресс-диагностика не заменяет полноценного обследования, но помогает обратить внимание на важные показатели.

Ранее сообщалось, что ИИ-сервис в московских поликлиниках подготовил 30 млн сводок о состоянии пациентов в рамках проекта «Умный прием». Технология помогает врачам быстро находить нужные сведения в электронных медкартах и принимать более точные решения при обследовании и лечении.