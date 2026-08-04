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04 августа 2026 в 16:48

В Москве открылись павильоны с бесплатной экспресс-диагностикой здоровья

Ракова: в центре Москвы открылись павильоны с бесплатной экспресс-диагностикой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Павильоны здоровья с бесплатной экспресс-диагностикой открылись в центре Москвы, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В пресс-релизе, имеющемся в распоряжении NEWS.ru, говорится, что за 10–15 минут посетители могут узнать свой биологический возраст, оценить работу сердца, физическую форму, уровень стресса, состав тела и другие показатели, а также попробовать нейрофитнес для тренировки памяти и внимания.

Сегодня столица развивается по принципам философии здорового долголетия — все в городе направлено на то, чтобы москвичи жили долгой и насыщенной жизнью. <…> И теперь открываем еще два павильона. Это первый шаг к здоровому долголетию. Место, куда можно зайти во время обычной прогулки и всего за 10–15 минут узнать о своем организме гораздо больше, — рассказала Ракова.

Павильон «Путь здоровья» уже работает на Никитском бульваре, в ближайшее время откроется «Сердце» на Трубной площади. Они доступны бесплатно для всех желающих. По итогам обследования посетители получают персональные рекомендации по образу жизни. Городская экспресс-диагностика не заменяет полноценного обследования, но помогает обратить внимание на важные показатели.

Ранее сообщалось, что ИИ-сервис в московских поликлиниках подготовил 30 млн сводок о состоянии пациентов в рамках проекта «Умный прием». Технология помогает врачам быстро находить нужные сведения в электронных медкартах и принимать более точные решения при обследовании и лечении.

Москва
Анастасия Ракова
павильоны
Здоровье
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