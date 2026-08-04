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04 августа 2026 в 17:22

«Начнется бунт»: экономист объяснил, почему ЕС не примет Украину

Экономист Зубец: вступление Украины в ЕС может спровоцировать социальный бунт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Евросоюз не примет Украину в свои ряды, поскольку это может спровоцировать социальный бунт в Европе, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доктор экономических наук Алексей Зубец. По его словам, протесты в ЕС могут начаться из-за появления дешевого украинского зерна.

Европе придется открыть свой рынок для дешевого украинского зерна — единственной, по сути, востребованной статьи экспорта республики. Но этот шаг буквально разорит фермеров Польши, Румынии, Германии, Франции и других стран. В них начнется социальный бунт, на который Европа не согласится, — пояснил эксперт.

Зубец полагает, что сейчас лучший вариант, который рассматривает для себя большинство украинцев — это дождаться прекращения военных действий и открытия границ. После этого жители республики смогут «лично интегрироваться в Европу», указал он.

Так уже поступили миллионы украинцев. Будут собирать клубнику, выносить за пенсионерами горшки. Зато в ЕС, — заключил экономист.

Ранее политолог Богдан Безпалько оценил шансы на вступление Украины в Евросоюз и НАТО. По его словам, членство ни в одном, ни в другом объединении республике «уже не светит».

Европа
Украина
Евросоюз
Экономика
Кристина Воронина
К. Воронина
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