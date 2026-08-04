Ректора ГИТИСа освободили от должности Ректора ГИТИСа Заславского освободили от должности

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский был освобожден от занимаемой должности, сообщили в приемной ректора NEWS.ru. Информации о дальнейших назначениях не приводилось.

Да, мы подтверждаем (освобождение Заславского от должности ректора. — NEWS.ru), — сообщил собеседник издания.

Ранее журналисты сообщили, что начальник главного гражданско-судебного управления Сергей Бочкарев был уволен из Генеральной прокуратуры России. Указ об освобождении его от должности подписал глава ведомства Александр Гуцан.

До этого президент России Владимир Путин утвердил просьбу главы Удмуртии Александра Бречалова о досрочной отставке. Документ предписывает принять отставку руководителя республики в связи с его заявлением. Временно исполняющей обязанности главы Удмуртии назначена Ольга Абрамова.

Также Путин назначил Дмитрия Корепанова новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Конго. Кроме того, президент освободил от этой должности Ильяса Искандарова отдельным указом.