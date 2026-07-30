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30 июля 2026 в 09:36

Главный специалист Генпрокуратуры по изъятию активов покинул должность

«Ъ»: Гуцан подписал увольнение главного специалиста по изъятию активов Бочкарева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Из Генеральной прокуратуры России уволен начальник главного гражданско-судебного управления Сергей Бочкарев, сообщает «Коммерсант». По информации издания, указ об освобождении его от должности был подписан главой ведомства Александром Гуцаном на основании рапорта самого Бочкарева.

Причина увольнения в документе не указана, однако источники издания сообщили, что Гуцан выражал недовольство работой подчиненного. После ухода из ведомства Бочкарев планирует заняться научной и преподавательской деятельностью, в частности его рассматривают на должность проректора одного из крупных университетов.

Бочкарев известен участием в делах о конфискации крупных активов, включая аэропорт Домодедово, холдинг «Макфа» и группу компаний «Южуралзолото», а также работой по снятию депутатского иммунитета. Его должность может занять начальник управления Генпрокуратуры по Северо-Западному федеральному округу Нелли Солнышкина.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил просьбу главы Удмуртии Александра Бречалова о досрочной отставке. Документ предписывает принять отставку руководителя республики в связи с его заявлением. Временно исполняющей обязанности главы Удмуртии назначена Ольга Абрамова.

Россия
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Александр Гуцан
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