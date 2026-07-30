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30 июля 2026 в 10:25

Скончалась журналистка и победительница популярного конкурса красоты

Умерла 21-летняя победительница американского конкурса красоты Бринн Карнесекка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В американском штате Юта умерла 21-летняя Бринн Карнесекка, победительница конкурса красоты «Мисс Американ-Форк» 2024 года, сообщили ее родители и организаторы конкурсов «Мисс Американ-Форк» и «Мисс Юта» в социальных сетях. Мать девушки заявила, что семья не хочет, чтобы Бринн запомнили только по обстоятельствам ее смерти, и попросила помнить ее как человека, которым она была.

Карнесекка также занималась журналистикой: она училась по специальности в Университете Бригама Янга, а ее материалы публиковались в изданиях American Fork Citizen, Lehi Free Press и BYU’s Daily Universe. Кроме того, девушка проходила стажировки в телекомпании KSL, Utah Valley Magazine и программе Good Things Utah. Причины смерти Бринн Карнесекки устанавливают правоохранительные органы.

Ранее ирландский певец и музыкант Глен Хансард погиб в автокатастрофе. Авария произошла в городе Лукан, недалеко от Дублина. Хансард — композитор и вокалист группы Frames, известной песнями When Your Mind's Made Up и Revelate. В 2008 году он получил премию «Оскар» за песню Falling Slowly, написанную для фильма «Однажды».

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