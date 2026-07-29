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29 июля 2026 в 14:43

Всемирно известный музыкант, обладатель «Оскара» разбился в ДТП

Newstalk: ирландский музыкант Глен Хансард погиб в аварии под Дублином

Глен Хансард Глен Хансард Фото: imago stock&people/Global Look Press
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Ирландский певец и музыкант Глен Хансард погиб в автокатастрофе, сообщила радиостанция Newstalk. Авария произошла в городе Лукан, недалеко от Дублина.

Глен Хансард скончался в возрасте 56 лет. Певец и автор песен разбился в Лукане около Дублина рано утром, — говорится в сообщении.

Глен Хансард — композитор и вокалист группы Frames, известной песнями When Your Mind's Made Up и Revelate. В 2008 году он получил премию «Оскар» за песню Falling Slowly, написанную для фильма «Однажды». Участие Хансарда в картине «Группа Коммитментс» принесло ему мировую известность.

Ранее в Австрии умер шведский актер Кьелль Нильссон, известный по роли злодея лорда Гумунгуса в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги». Известно, что он боролся с тяжелой болезнью почек. Нильссон умер в окружении родных и близких.

До этого скончался британский актер Том Чадбон, известный по ролям в сериалах «Игра престолов» и «Доктор Кто». Артист, родившийся в 1946 году, за свою карьеру снялся во множестве телепроектов, работал в театре и участвовал в радиопостановках.

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