Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 10:19

Турэксперт дал советы по безопасности при путешествии в Таиланд

Турэксперт Арутюнов: в Таиланде лучше выбирать туристические районы

Пхукет, Таиланд Пхукет, Таиланд Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Во время отдыха в Таиланде лучше выбирать туристические районы, рассказал 360.ru генеральный директор туристической компании Дмитрий Арутюнов. Он отметил, что экономия на жилье может угрожать жизни.

Есть же стереотипы о том, что вот они приехали богатые, как про американцев — гринго, мешок с деньгами ходячий. Вот то же самое в Азии — русские тоже ассоциируются с такой не очень хорошо соображающей, но богатой золотой молодежью, — заявил Арутюнов.

Турэксперт подчеркнул, что в курортных районах Таиланда есть система видеонаблюдения и туристическая полиция. По его словам, лучше не выезжать вглубь страны вне организованных групп.

Ранее бизнесмен Равиль Карасов рассказал, что цифровая подготовка к поездке в азиатские страны должна включать установку локальных приложений для заказа такси и навигации, чтобы избежать проблем с передвижением на месте. По его словам, интерес россиян к Азии значительно вырос, и для комфортной поездки важно заранее решить вопросы с доступом в интернет и навигационными сервисами.

Азия
Таиланд
путешествия
жилье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Швеции заявили о пропаже 20 эфиопских футболистов-юниоров
Летняя жара унесла жизни тысячи жителей Германии
В Госдуме предложили ограничить наценку на товары первой необходимости
В Госдуме предложили способ сократить число аварий на дорогах
Почему не работает Telegram 30 июля: замедление, сбои, последние новости
Полчища агрессивных насекомых атакуют россиян
В результате удара Ирана по Кувейту погиб сотрудник китайской компании
Онколог ответил, насколько высоки шансы выживания с саркомой Юинга
Дрозденко указал на масштабы ущерба от пожара на складах Wildberries
Виновный в смерти ребенка россиянин получил мягкое наказание
Восемь человек пострадали в смертельном ДТП с двумя иномарками
Москвич молил о прощении во время задержания по делу о госизмене
В Татарстане перевернулся автобус с детской хоккейной командой
«Ростех» поставил Минобороны новые комплексы управления огнем артиллерии
В ЕС рассказали, как Украина может получить дополнительные €8,3 млрд
«Подумать и решить»: в ЕС пересматривают подход к санкциям против России
В США заявили о расколе в конгрессе из-за антироссийских санкций
ВСУ не смогли удержать еще один населенный пункт под натиском «Севера»
Владельца бара оштрафовали за кражу рыбы для своих клиентов
Ситуация в аэропортах России сегодня, 30 июля: отмены, задержки на вылет
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.