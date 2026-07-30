Турэксперт дал советы по безопасности при путешествии в Таиланд Турэксперт Арутюнов: в Таиланде лучше выбирать туристические районы

Во время отдыха в Таиланде лучше выбирать туристические районы, рассказал 360.ru генеральный директор туристической компании Дмитрий Арутюнов. Он отметил, что экономия на жилье может угрожать жизни.

Есть же стереотипы о том, что вот они приехали богатые, как про американцев — гринго, мешок с деньгами ходячий. Вот то же самое в Азии — русские тоже ассоциируются с такой не очень хорошо соображающей, но богатой золотой молодежью, — заявил Арутюнов.

Турэксперт подчеркнул, что в курортных районах Таиланда есть система видеонаблюдения и туристическая полиция. По его словам, лучше не выезжать вглубь страны вне организованных групп.

Ранее бизнесмен Равиль Карасов рассказал, что цифровая подготовка к поездке в азиатские страны должна включать установку локальных приложений для заказа такси и навигации, чтобы избежать проблем с передвижением на месте. По его словам, интерес россиян к Азии значительно вырос, и для комфортной поездки важно заранее решить вопросы с доступом в интернет и навигационными сервисами.