Восемь человек пострадали в смертельном ДТП с двумя иномарками

Восемь человек пострадали в результате столкновения двух иномарок на автодороге Краснодар — Ейск, сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края». Авария произошла после того, как водитель Volkswagen выехал на встречную полосу.

Сегодня около 11:45 на автодороге «Краснодар- Ейск» водитель 2006 года рождения за рулем «Фольксваген» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Хонда», — говорится в публикации.

По предварительным данным, в результате столкновения погибла пассажирка немецкого автомобиля. Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Также травмы получили шесть пассажиров Honda. В результате ДТП оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Ранее сообщалось, что восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области. Госавтоинспекторы выяснили, что водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство вылетело в кювет. Авария произошла на 27-м километре автодороги Тутаев — Шопша Ярославского района.