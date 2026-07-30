ВСУ не смогли удержать еще один населенный пункт под натиском «Севера»

ВСУ не смогли удержать еще один населенный пункт под натиском «Севера» «СВ»: подразделения «Севера» освободили Могрицу под Сумами

Штурмовые подразделения группировки «Север» освободили село Могрица в Сумской области, выбив формирования 68-й аэромобильной бригады ВСУ, сообщается в Telegram-канале «Северный Ветер». Боестолкновения за населенный пункт носили ожесточенный характер, однако наступающие части сумели полностью занять территорию села.

Группировка войск «Север» освободила село Могрица в Сумской области! Штурмовые подразделения ГВ «Север» в ходе ожесточенных боев выбили националистов 68-й отдельной аэромобильной бригады из села Могрица (Сумской район) и освободили населенный пункт, — говорится в сообщении.

Ранее штурмовые отряды «Севера» освободили харьковское село Юрченково и сумской населенный пункт Малая Слободка. Бойцы 69-й и 71-й мотострелковых дивизий в ходе напряженных столкновений вытеснили части 57-й механизированной бригады ВСУ из Юрченкова.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские войска освободили Новую Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР. В ведомстве уточнили, что освобождение указанных территорий осуществили подразделения группировок «Центр» и «Север».