Армия России освободила два новых населенных пункта Минобороны РФ: ВС освободили Новую Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР

ВС России освободили Новую Сечь в Сумской области и Светлое в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Отмечается, что контроль над населенными пунктами установили подразделения группировки войск «Центр» и «Север».

Подразделения группировки войск «Центр» <...> освободили населенный пункт Светлое ДНР. <…> Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на окраинах Константиновки сотрудники ФСБ из антитеррористического подразделения спецназа «Горыныч» уничтожили пять групп украинских диверсантов. Силовики нашли противника, укрывавшегося в частных домах, и нанесли по нему удары с помощью самолетных дронов.

До этого стало известно, что российские артиллеристы из группировки войск «Север» в ночь на 29 июля нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях, выполнив более 200 огневых задач. Под удар попали буксируемая гаубица «Богдана-Б», 120-миллиметровый миномет и свыше 60 солдат противника.

Также операторы беспилотников Южной группировки войск уничтожили крупный склад материальных средств противника в Алексеево-Дружковке. Кроме того, были поражены грузовой автомобиль и наземный робототехнический комплекс в Николаевке.