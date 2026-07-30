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30 июля 2026 в 12:03

Врачи оценили состояние детей после аварии с хоккейной командой

Четыре ребенка госпитализированы после аварии с автобусом в Татарстане

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Четверо детей, пострадавших в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Татарстане, госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казани, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики. Их состояние оценивается как средней тяжести, передает РИА Новости.

В Детскую республиканскую клиническую больницу были госпитализированы четверо детей. Состояние пациентов — средней тяжести, с различными травмами — компрессионный перелом позвоночника, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, — говорится в сообщении.

Врачи подчеркнули, что угрозы для жизни пострадавших детей нет. Несовершеннолетним оказывают необходимую помощь с привлечением ведущих специалистов.

ДТП с участием автобуса детской хоккейной команды произошло на автодороге «Казань — Оренбург — Боровое Матюшино» в Лаишевском районе Татарстана в четверг, 30 июля. По данным прокуратуры, виновником инцидента оказался водитель автомобиля Ford Focus, который выехал на встречную полосу.

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