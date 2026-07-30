Врачи оценили состояние детей после аварии с хоккейной командой

Врачи оценили состояние детей после аварии с хоккейной командой Четыре ребенка госпитализированы после аварии с автобусом в Татарстане

Четверо детей, пострадавших в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Татарстане, госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казани, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики. Их состояние оценивается как средней тяжести, передает РИА Новости.

В Детскую республиканскую клиническую больницу были госпитализированы четверо детей. Состояние пациентов — средней тяжести, с различными травмами — компрессионный перелом позвоночника, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, — говорится в сообщении.

Врачи подчеркнули, что угрозы для жизни пострадавших детей нет. Несовершеннолетним оказывают необходимую помощь с привлечением ведущих специалистов.

ДТП с участием автобуса детской хоккейной команды произошло на автодороге «Казань — Оренбург — Боровое Матюшино» в Лаишевском районе Татарстана в четверг, 30 июля. По данным прокуратуры, виновником инцидента оказался водитель автомобиля Ford Focus, который выехал на встречную полосу.