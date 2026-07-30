Грузовик опрокинулся и снес отбойник на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием самосвала — грузовик опрокинулся и снес отбойник, пишет «Москва 24» со ссылкой на очевидцев. Авария случилась на Кантемировской улице в момент, когда автомобиль двигался в сторону Варшавского шоссе.

Транспорт перевернулся набок и потерял часть мусора. Из-за ДТП перекрыли две полосы. Сейчас движение на участке временно затруднено. На месте уже работают оперативные службы.

Ранее в Мурманске на сортировочных путях железнодорожной станции грузовик столкнулся с локомотивом. ДТП произошло, когда автомобиль двигался задним ходом.

До этого в Кировской области поезд столкнулся с КамАЗом, в результате чего пострадали водитель и пассажир автомобиля. Инцидент произошел на железнодорожном переезде вблизи поселка Старцево Верхнекамского района.