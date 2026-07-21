Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 14:02

Опрокинувшийся грузовик парализовал проезд на севере Москвы

Грузовик с едой перевернулся на Дмитровском шоссе у Тимирязевского суда

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На Дмитровском шоссе в Москве напротив входа в Тимирязевский районный суд опрокинулся на бок грузовик, перевозивший продукты питания, передает Telegram-канал «Агентство „Москва“». Движение в районе происшествия затруднено.

По информации канала, водитель не пострадал и от госпитализации отказался. На месте работают экстренные службы.

Ранее на внутренней стороне Третьего транспортного кольца произошло ДТП с участием грузовика КамАЗ и микроавтобуса. Движение по этой части ТТК затруднено на протяжении 5 км из-за того, что работает только одна полоса из четырех. Департамент транспорта Москвы просит жителей столицы выбирать альтернативные маршруты.

До этого в Алтайском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и мусоровоза. Конструкция для погрузки мусорных контейнеров, сорвавшаяся с проезжавшего спецавтомобиля, упала на автобус городского маршрута № 5. По предварительным данным, автобус в момент происшествия находился на стоянке. Три человека, включая подростка, получили травмы.

Москва
ДТП
грузовики
движение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росгвардейцы поймали двух серийных магазинных воров
Пенсионера насмерть придавило дерево во время урагана на Урале
Скончался народный художник России Владимир Пименов
Самолет ВВС США подал сигнал бедствия у берегов Ирана
Мирный житель погиб и двое пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
Гастроэнтеролог напомнила, как правильно выбирать арбузы и дыни
Появились подробности о состоянии раненного в Сватове 10-летнего мальчика
Психолог назвала неочевидную пользу экстремальных хобби
В России создают уникальную ИИ-систему для контроля сахара при диабете
ВСУ нанесли удар по вокзалу в российском городе
Сценарная лаборатория V фестиваля «Одна шестая» представила новых кураторов
Онищенко озвучил, до какого возраста россияне остаются активными
В Черногории назвали условие партнерства России и Евросоюза
Школьник планировал спалить церковь по заданию террористов из ИГ
Путин утвердил нового посла в Сомали и Джибути
Российский военный корабль открыл огонь у берегов Британии
Астрахань будут готовить к эшелонированной обороне
Удары возмездия ВС РФ по Украине 21 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Госдума приняла закон об импортном демпфере на дизельное топливо
Экс-нардеп оценил перспективы протестов против мобилизации на Украине
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.