Опрокинувшийся грузовик парализовал проезд на севере Москвы Грузовик с едой перевернулся на Дмитровском шоссе у Тимирязевского суда

На Дмитровском шоссе в Москве напротив входа в Тимирязевский районный суд опрокинулся на бок грузовик, перевозивший продукты питания, передает Telegram-канал «Агентство „Москва“». Движение в районе происшествия затруднено.

По информации канала, водитель не пострадал и от госпитализации отказался. На месте работают экстренные службы.

Ранее на внутренней стороне Третьего транспортного кольца произошло ДТП с участием грузовика КамАЗ и микроавтобуса. Движение по этой части ТТК затруднено на протяжении 5 км из-за того, что работает только одна полоса из четырех. Департамент транспорта Москвы просит жителей столицы выбирать альтернативные маршруты.

До этого в Алтайском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и мусоровоза. Конструкция для погрузки мусорных контейнеров, сорвавшаяся с проезжавшего спецавтомобиля, упала на автобус городского маршрута № 5. По предварительным данным, автобус в момент происшествия находился на стоянке. Три человека, включая подростка, получили травмы.