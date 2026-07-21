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21 июля 2026 в 10:21

Отвалившаяся деталь мусоровоза рухнула на автобус с людьми

Три человека пострадали на Алтае из-за упавшей конструкции мусоровоза

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Три человека, включая подростка, пострадали в Алтайском крае после ДТП с пассажирским автобусом и мусоровозом, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД по региону. По данным ведомства, на автобус упала конструкция для погрузки мусорных контейнеров, сорвавшаяся с проезжавшего спецавтомобиля.

Предварительно установлено, что автобус городского маршрута №5 находился на стоянке. Мимо проезжал автомобиль-мусоровоз, у которого отвалилась «лапа» для погрузки мусорных контейнеров и повредил корпус автобуса, — сказано в сообщении.

Ранее в Иркутской области туристический автобус лоб в лоб столкнулся с автомобилем Mitsubishi Pajero. В результате аварии погиб 59-летний водитель легковой машины.

До этого в Кировском районе Ленинградской области 37-летний водитель Opel насмерть сбил 52-летнюю велосипедистку. Смертельное ДТП произошло на 22-м километре дороги Лаврово — Шум — Ратницы. От полученных травм она скончалась на месте.

Также в Оренбургской области на трассе столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб, еще шестеро были госпитализированы.

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