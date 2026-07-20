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20 июля 2026 в 13:46

Житель Ленобласти насмерть сбил велосипедистку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Кировском районе Ленинградской области 37-летний водитель Opel насмерть сбил 52-летнюю велосипедистку, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. Смертельное ДТП произошло на 22-м километре дороги Лаврово — Шум — Ратницы.

Автомобилист совершил наезд на женщину, которая ехала на двухколесном транспорте в попутном направлении. От полученных травм она скончалась на месте. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее водитель Mitsubishi сбила 10-летнего мальчика, который ехал на велосипеде в Севастополе. По данным МВД России, 67-летняя женщина двигалась по Фиолентовскому шоссе и в районе дома № 6 по улице Маринеско наехала на ребенка.

До этого велосипедист погиб под колесами малотоннажного грузовика «Газель» в поселке Бугры Ленинградской области. По словам очевидцев, инцидент произошел возле дома № 17 на Воронцовском бульваре.

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