Житель Ленобласти насмерть сбил велосипедистку

В Кировском районе Ленинградской области 37-летний водитель Opel насмерть сбил 52-летнюю велосипедистку, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. Смертельное ДТП произошло на 22-м километре дороги Лаврово — Шум — Ратницы.

Автомобилист совершил наезд на женщину, которая ехала на двухколесном транспорте в попутном направлении. От полученных травм она скончалась на месте. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее водитель Mitsubishi сбила 10-летнего мальчика, который ехал на велосипеде в Севастополе. По данным МВД России, 67-летняя женщина двигалась по Фиолентовскому шоссе и в районе дома № 6 по улице Маринеско наехала на ребенка.

До этого велосипедист погиб под колесами малотоннажного грузовика «Газель» в поселке Бугры Ленинградской области. По словам очевидцев, инцидент произошел возле дома № 17 на Воронцовском бульваре.