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19 июля 2026 в 14:43

Один человек погиб в ДТП на трассе в Оренбургской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Оренбургской области на трассе столкнулись два автомобиля, в результате аварии один человек погиб, еще шестеро были госпитализированы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. При этом уточняется, что ДТП произошло из-за неудачного совершения обгона на дороге.

На трассе Казань — Оренбург — Акбулак — Казахстан произошло столкновение двух автомобилей, Suzuki и Hyundai. На данный момент установлено, что водитель автомобиля Suzuki при совершении обгона с выездом на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате ДТП один человек погиб, шестеро госпитализированы, — отмечается в сообщении.

Ранее в Чечне 12-летний школьник разбил автомобиль Lincoln Corsair, принадлежащий его матери. Пока родители были на работе, мальчик присматривал за племянниками и решил устроить во дворе импровизированные гонки. Стоимость автомобиля оценивается примерно в 7 млн рублей. Едва подросток сел за руль, он не справился с управлением и врезался в лестницу. Сам школьник не пострадал, однако иномарка получила серьезные повреждения.

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