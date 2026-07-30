Появились кадры после ДТП с автобусом хоккейной команды в Татарстане

Последствия аварии с детской хоккейной командой в Татарстане сняли на видео, кадры опубликовала пресс-служба республиканской прокуратуры на платформе МАКС. На них видно разбившийся автомобиль и лежащий в кювете автобус.

Ранее сообщалось, что авария произошла на автодороге «Казань — Оренбург — Боровое Матюшино» в Лаишевском районе Татарстана. По данным прокуратуры, виновником инцидента оказался водитель автомобиля Ford Focus, который выехал на встречную полосу. Отмечалось, что он заснул за рулем машины.

В результате происшествия четверо детей были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казани. Их состояние оценивается как средней тяжести, они получили различные травмы: компрессионный перелом позвоночника, черепно-мозговая травма, сотрясение мозга.

До этого стало известно, что в Люберцах 14-летний подросток без прав сел за руль автомобиля и разбился в ДТП. Кроме того, скончался и его 21-летний пассажир. Школьник не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик.