Стало известно, на что Киев собирается потратить новый транш от ЕК

Стало известно, на что Киев собирается потратить новый транш от ЕК Еврокомиссия перевела Украине €3,47 млрд на ударные вооружения

Еврокомиссия выделила Украине €3,47 млрд (313 млрд рублей) в виде нового транша, сообщается на официальном сайте ЕК. Отмечается, что эти деньги должны покрыть закупки Киевом ударных беспилотников, включая реактивные БПЛА дальнего действия, ракеты и шведские истребители Gripen.

Еврокомиссия сегодня выделила €3,47 млрд Украине в рамках военной части финансирования в размере €90 млрд, — уточнили в ЕК.

Ранее сообщалось, что Украина может получить дополнительные €8,3 млрд (748 млрд рублей) финансирования от Евросоюза в 2026 году с соблюдением ряда условий. В частности, в Киеве должны обеспечить верховенство права и провести реформы в сфере борьбы с коррупцией.

До этого политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что финансовая поддержка Украины не является ключевым приоритетом для США. По его словам, Пентагон столкнулся с бюджетными проблемами на фоне конфликта с Ираном, а конгресс не выделяет новых траншей.