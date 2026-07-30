Антимонопольная служба раскрыла сговор на 14,9 млрд рублей ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на 14,9 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила сговор при строительстве мусорных полигонов и других объектов по обращению с отходами на сумму 14,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным ФАС, антиконкурентное соглашение действовало с 2021 года.

ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на сумму 14,9 млрд рублей. Антиконкурентное соглашение ограничило конкуренцию и создало предпосылки неэффективного расходования бюджетных средств на инфраструктурные проекты, — говорится в сообщении.

По данным ФАС, участники схемы использовали концессионные соглашения для обхода требований закона о госзакупках. В ведомстве добавили, что строительство объектов финансировалось в основном за счет бюджетных средств, а фигурантам дела могут грозить штрафы.

Ранее территориальные управления ФАС возбудили несколько дел по признакам необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо в регионах России. В частности, нижегородское УФАС начало разбирательство в отношении компании, продающей топливо на АЗС под брендами ESCO и «Газпромнефть».