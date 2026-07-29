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29 июля 2026 в 17:57

Стало известно, как американцы относятся к власти в руках техногигантов

Более 70% американцев считают, что Big Tech обладают слишком большой властью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Свыше 70% жителей США убеждены, что ведущие технологические гиганты и их топ-менеджеры обладают слишком большой властью, пишет портал Axios со ссылкой на опрос от YouGov. По его информации, американцы не просто тревожатся из-за всепроникающего влияния бигтеха, но и одобряют вмешательство государства в его деятельность ради контроля.

В материале говорится, что 68% респондентов поддержали применение существующих антимонопольных норм к IT-корпорациям, а 90% выразили беспокойство по поводу сбора и обработки их личной информации. При этом 72% участников опроса пользовались нейросетями за последние три месяца, но только каждый пятый доверяет крупным фирмам управление развитием ИИ.

Глава Little Tech Association Гарри Годфри обратил внимание, что это не значит, будто люди не ценят технологический прогресс. Он подчеркнул, что американцы опасаются непомерной власти, сосредоточенной лишь у нескольких крупных игроков.

Ранее стало известно, что американская корпорация Apple стала второй в истории компанией, чья рыночная капитализация преодолела отметку в $5 трлн (393 трлн рублей). Рост котировок производителя гаджетов позволил ему обойти Nvidia, которая ранее удерживала лидерство на рынке.

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