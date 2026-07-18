Корпорация Palantir представляет одну из наиболее серьезных угроз для современного мира, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя высказывания главы компании Алекса Карпа. Дипломат указала на прямую причастность организации к многочисленным военным конфликтам за рубежом, отметив, что предоставляемые ею технологии активно используются армиями западных стран, в том числе в ходе кризиса вокруг Украины.

Не устанем повторять: Palantir — одна из самых больших угроз современному миру, — заявила дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что опасность заключается не только в самих технологических решениях, но и в идеологии, открыто продвигаемой руководством корпорации. Она охарактеризовала компанию как гигантскую военную структуру, имеющую тесные связи с министерствами обороны и здравоохранения западных государств, которой управляют лица, исповедующие фашистские взгляды и считающие себя новыми мессиями антихристианства.

Карп написал в книге «Технологическая республика» и манифесте компании, что «послевоенная кастрация» Германии и Японии должна быть отменена. Он отметил, что Европа якобы платит высокую цену за то, что обезоружила третий рейх.

До этого Захарова выразила недоумение отсутствием реакции со стороны деятелей культуры на гибель детей в результате удара ВСУ по общежитию в ЛНР. Она напомнила, что ранее некоторые представители культуры публично высказывались после терактов и трагедий в разных странах, однако не отреагировали на произошедшее в ЛНР.