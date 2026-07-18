Представитель МИД России Мария Захарова в программе «Слово не воробей» на Первом канале выразила недоумение отсутствием реакции со стороны деятелей культуры на гибель детей в результате удара ВСУ по общежитию в ЛНР. Она напомнила, что ранее некоторые представители культуры публично высказывались после терактов и трагедий в разных странах, однако, по ее словам, не отреагировали на произошедшее в ЛНР.

Те, кто так любил раньше проявлять свою гражданскую позицию, те, кто так видел и так остро чувствовал теракты в Париже, в Берлине, на Ближнем Востоке. Неужели они сейчас, давая концерты или публикуя какие-то материалы у себя на страницах, не чувствуют этой боли? А почему? — подчеркнула дипломат.

Захарова заявила, что удар был нанесен ночью по зданию, где находились дети, и подчеркнула, что, по ее мнению, нападавшие знали об этом. Представитель МИД России также задалась вопросом, почему произошедшее не вызвало сопереживания у тех, кто до этого выступал в защиту прав человека.

Ранее Захарова заявила, что Россия выразила решительный протест временному поверенному в делах Эстонии из-за очередного сноса памятника советским воинам-освободителям. По ее словам, поводом для протеста стало разрушение памятника на братской могиле в деревне Йыгевесте Валгаского уезда.