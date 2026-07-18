Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
18 июля 2026 в 14:02

Захарова призвала вспомнить о гибели детей после ударов ВСУ

Захарова задалась вопросом о молчании звезд после ударов ВСУ по ЛНР

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Представитель МИД России Мария Захарова в программе «Слово не воробей» на Первом канале выразила недоумение отсутствием реакции со стороны деятелей культуры на гибель детей в результате удара ВСУ по общежитию в ЛНР. Она напомнила, что ранее некоторые представители культуры публично высказывались после терактов и трагедий в разных странах, однако, по ее словам, не отреагировали на произошедшее в ЛНР.

Те, кто так любил раньше проявлять свою гражданскую позицию, те, кто так видел и так остро чувствовал теракты в Париже, в Берлине, на Ближнем Востоке. Неужели они сейчас, давая концерты или публикуя какие-то материалы у себя на страницах, не чувствуют этой боли? А почему? — подчеркнула дипломат.

Захарова заявила, что удар был нанесен ночью по зданию, где находились дети, и подчеркнула, что, по ее мнению, нападавшие знали об этом. Представитель МИД России также задалась вопросом, почему произошедшее не вызвало сопереживания у тех, кто до этого выступал в защиту прав человека.

Ранее Захарова заявила, что Россия выразила решительный протест временному поверенному в делах Эстонии из-за очередного сноса памятника советским воинам-освободителям. По ее словам, поводом для протеста стало разрушение памятника на братской могиле в деревне Йыгевесте Валгаского уезда.

Власть
ЛНР
Мария Захарова
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Южнокорейский певец объяснил, почему выбрал песни Цоя для исполнения
В Госдуме вынесли приговор Зеленскому после атаки под Тамбовом
У иноагента Понасенкова нашли долг перед налоговой на миллионы рублей
Основателя ЧВК «Паладин» отправили под арест в Москве
Власти Тамбовской области рассказали об обстановке на атакованном складе WB
В ЕС забили тревогу из-за контрактов Украины на €90 млрд
Россиян предупредили о схеме мошенников с оплатой долгов за электричество
В одной из стран Европы детям разрешат участвовать в выборах
Заслуженный артист РФ полностью отказался от концертов в России
Погода в Москве в воскресенье, 19 июля: слабый ветер, солнце и жара до +20
Европейская страна столкнулась с крупнейшим пожаром за последние 100 лет
Беспилотник ВСУ ранил мужчину в Белгородской области
Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших от БПЛА
Москвичей предупредили о мошенничестве в сфере благотворительности
Теннисист Джокович раскрыл сроки завершения карьеры
Захарова призвала вспомнить о гибели детей после ударов ВСУ
«Мы приближаем войну с Россией»: на Западе предупредили о роковой ошибке
«Решение найдено!»: в ЛНР нашли выход для жителей разрушенных домов
Гибель тамбовчан, удар по складу Wildberries: как ВСУ атакуют РФ 18 июля
КСИР оставил американский флот без горючего
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?
Общество

Вместо ипотеки: в России появится выгодная альтернатива покупке жилья?

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день
Семья и жизнь

Картошка не надоест: 7 простых и вкусных ужинов на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.