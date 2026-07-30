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В публичном дискурсе промышленный CO₂ нередко оказывается на «темной стороне» экологической повестки: парниковый газ, глобальное потепление, углеродный след. Это понятное упрощение, но оно скрывает важный нюанс. Производство и использование промышленного CO₂ — это не дополнительный выброс парникового газа в атмосферу, а его перехват и повторное использование. CO₂, заряжающий ваш напиток пузырьками, не был «сделан» на заводе — он был взят из потока газов, которые иначе ушли бы в атмосферу.

Экологичность производства промышленных газов — многомерная тема, которая выходит далеко за рамки вопроса о парниковых выбросах. Она охватывает энергоэффективность производства, управление отходами и потерями, выбор источников сырья и, наконец, вклад производимого газа в снижение потерь продовольствия. Все эти аспекты складываются в картину, которая значительно менее «черная», чем принято думать.

Принцип улавливания: CO₂ как вторичный ресурс

Большая часть промышленного CO₂ производится путем улавливания газа, который в противном случае стал бы выбросом в атмосферу. Спиртовые заводы, пивоварни, химические производства, тепловые электростанции, цементные заводы — все они выделяют CO₂ в ходе своих технологических процессов. Раньше этот газ просто сбрасывался. Сегодня часть его улавливается, очищается и направляется в пищевую промышленность.

С точки зрения углеродного баланса это нейтральная или даже позитивная операция: CO₂, который в любом случае образовался бы в ходе промышленного процесса, используется повторно вместо того, чтобы сразу попасть в атмосферу. Выбросы не создаются — перераспределяются. Производитель пищевого CO₂ в этом смысле выполняет функцию «переработчика» парникового газа, превращая неизбежный промышленный выброс в полезный продукт.

Предприятия, работающие на природных источниках CO₂ — геотермальных месторождениях, природных углекислотных выходах, — находятся в еще более выгодной экологической позиции: они используют газ, который выходил бы из недр земли в любом случае, направляя его в производительное русло вместо свободного рассеивания в атмосфере.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Энергоэффективность: производство газа в эпоху дорогой энергии

Производство промышленных газов — энергоемкий процесс. Компрессия, охлаждение, сжижение требуют электроэнергии. В структуре затрат производителя CO₂ энергия нередко занимает первое место, что создает мощный экономический стимул к повышению энергоэффективности.

Современные технологические линии, такие как оборудование BUSE Anlagenbau GmbH, разрабатываются с учетом требований энергоэффективности: оптимизированные циклы компрессии, рекуперация тепла, частотно-регулируемые приводы компрессоров, позволяющие снижать потребление энергии при уменьшении производительности. Это не только снижает себестоимость, но и уменьшает углеродный след производства в части потребляемой электроэнергии.

Производитель, работающий на эффективном современном оборудовании, тратит на производство тонны CO₂ значительно меньше электроэнергии, чем его конкурент на устаревших установках. ООО «Карбон-ВИК», использующее технологические линии немецкого производства, получает это преимущество как встроенное свойство оборудования — а не как результат специальных экологических программ.

Минимизация потерь: каждая тонна на счету

Производственные потери — еще один экологический аспект, часто остающийся в тени. Жидкий CO₂ испаряется: при хранении, при транспортировке, при перекачке. Потери при испарении — это одновременно экономические потери (производитель теряет продукт) и экологические (CO₂ уходит в атмосферу).

Минимизация потерь достигается через качество оборудования для хранения и транспортировки, оптимизацию логистики и сокращение транспортного плеча. Последнее особенно важно: каждые лишние 100 километров пути криогенной цистерны — это дополнительные потери на испарение, дополнительный расход топлива транспортным средством, дополнительные выбросы выхлопных газов.

Региональный производитель с коротким транспортным плечом имеет структурное экологическое преимущество перед поставщиком, везущим газ через всю страну. Это очевидное соображение, которое в контексте ESG-повестки приобретает все большее значение для корпоративных покупателей, учитывающих углеродный след своей цепочки поставок.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

CO₂ и сокращение пищевых отходов: парадоксальный вклад

Есть парадоксальный аспект экологической роли CO₂, который редко обсуждается. Углекислота в пищевой промышленности является одним из ключевых инструментов продления срока хранения продуктов. МА-упаковка позволяет сохранять свежесть мяса, рыбы, овощей в разы дольше, чем без газовой защиты. Сухой лед обеспечивает холодовую цепочку в труднодоступных сценариях.

ФАО оценивает глобальные пищевые потери на уровне около трети всего производимого продовольствия. Значительная часть этих потерь приходится на этап хранения и транспортировки. Технологии сохранности с применением CO₂ напрямую сокращают эти потери — что означает снижение ресурсоемкости продовольственной системы. Вода, земля, энергия, труд, вложенные в производство продукта, который выбрасывается из-за порчи, — это невидимое расточительство. CO₂, предотвращающий эту порчу, фактически экономит эти ресурсы.

Производители пищевых газов вносят в эту логику прямой вклад: каждая тонна CO₂, использованная для МА-упаковки, условно «спасает» значительно большее количество продовольствия от порчи. Суммарный экологический баланс использования CO₂ в пищевой промышленности с учетом сокращения пищевых потерь существенно позитивнее, чем кажется на первый взгляд.

Будущее: от нейтральности к позитивному вкладу

Технологии улавливания и использования углекислоты развиваются. Прямое улавливание CO₂ из атмосферы (Direct Air Capture, DAC) пока остается дорогостоящей технологией, но активно развивается. Биологические методы производства CO₂ через ферментацию возобновляемого сырья создают углеродно-нейтральный продукт. Рекуперация CO₂ в производстве напитков — возврат газа, выделяющегося при ферментации, в цикл производства — становится отраслевой практикой на крупных предприятиях.

В горизонте ближайших десятилетий производство промышленного CO₂ может перейти от позиции «экологически нейтрального» к позиции «экологически позитивного»: улавливать больше CO₂, чем производство вносит в атмосферные выбросы через потребление энергии.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Уже сегодня предприятия, работающие на природных источниках углекислоты и энергоэффективном оборудовании, находятся близко к этому идеалу. Производство пищевого CO₂ из природных источников Кавказского региона на современных технологических линиях — это не просто выпуск качественного продукта для пищевой промышленности. Это модель производства, в которой природный ресурс, который иначе рассеивался бы без пользы, превращается в высококачественный пищевой ингредиент с минимальным экологическим следом. Именно такой подход — ответственный, технологически грамотный и экономически состоятельный — определяет лицо современного производства промышленных газов.

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