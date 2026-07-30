Новые законы с 1 августа 2026 года: что изменится для всех россиян

Первое число месяца всегда приносит с собой важные изменения в законах РФ. И 1 августа 2026 года не стало исключением. Из новых законодательных актов некоторые напрямую коснутся кошельков пенсионеров, другие изменят привычный порядок уплаты налогов, а третьи принесут долгожданную помощь тем, кто работает на себя. Расскажем, какие законы вступят в силу с 1 августа 2026 года в России.

Перерасчет пенсии работающим пенсионерам с 1 августа

Многие пенсионеры продолжают трудиться, и государство это поощряет. Каждый год 1 августа для тех, кто не прекращает работать, происходит автоматическая прибавка к пенсии. Бежать куда-то с заявлениями, собирать справки или стоять в очередях совершенно не нужно. Социальный фонд России сам делает этот перерасчет, опираясь на те взносы, которые работодатель внес за вас в минувшем году. Однако здесь есть одно важное ограничение, о котором стоит знать. Законодатель установил жесткий потолок для такой августовской прибавки. Сколько бы вы ни заработали и сколько бы баллов ни накопили, надбавка за год не может быть больше чем 3 пенсионных коэффициента.

Кроме того, с 1 августа автоматически повысят фиксированную выплату для определенных категорий граждан. Если пенсионер достиг 80-летнего возраста в июне, или человек имеет I группу инвалидности, или у него есть иждивенцы, то его фиксированная выплата вырастет в два раза и составит 19 169 руб. вместо привычных 9584 руб.

Также стоит упомянуть и о накопительной пенсии. Тем пенсионерам, чьи накопления находятся в управлении Социального фонда, с 1 августа сделают беззаявительный перерасчет, который увеличит выплаты на 17,3%. А тем, кто участвовал в программе софинансирования, направлял материнский капитал на пенсию или формировал накопления самостоятельно, повысят выплаты на 19,3%.

Новые законы с 1 августа 2026 года: перерасчет пенсий, налоги и больничный для самозанятых Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Налоговые уведомления через «Госуслуги» — автоматически

Если раньше многие привыкли ждать осенью бумажное письмо в почтовом ящике с квитанцией для уплаты налога за землю или квартиру, то теперь порядок кардинально меняется. Государство решило перевести этот процесс в полностью цифровой формат. Теперь налоговая служба будет размещать налоговые уведомления прямо в вашем личном кабинете на портале «Госуслуги». Самое интересное заключается в том, что с юридической точки зрения уведомление будет считаться полученным вами в ту самую секунду, когда оно появилось на экране. Вам не нужно расписываться в получении. Если же не пользуетесь компьютером или смартфоном, не имеете аккаунта на «Госуслугах», то налоговая отправит вам уведомление старым добрым способом — заказным письмом.

Помимо самих уведомлений о том, сколько вы должны заплатить, на «Госуслугах» в автоматическом режиме будут появляться официальные требования об уплате задолженности, если вы вдруг просрочили платеж, а также решения о взыскании долга. Это значит, что теперь нужно почаще заглядывать в свой электронный кабинет, чтобы не пропустить важные бумаги и избежать ненужных штрафов и пеней.

Самозанятые впервые получат больничный

Для огромного количества людей, которые работают на себя и платят налог по упрощенной системе, всегда существовала одна проблема. Если такой человек заболевал и не мог работать, он оставался без средств, потому что больничные листы самозанятым не оплачивались. Государство решило исправить эту несправедливость и запустило специальный эксперимент. В августе 2026 года самозанятые, которые участвуют в этом эксперименте, получат свои первые выплаты по больничным листам.

Суть новой системы построена на добровольных ежемесячных взносах. В 2026 году человек сам выбирает, на какой уровень дохода он хочет застраховаться. Для компенсации в 35 000 руб. в месяц он должен платить взнос в размере 1344 руб. Если самозанятый хочет покрыть сумму до 50 000 руб., то взнос составит 1920 руб. в месяц. При этом, если вы долгое время платили взносы, но за больничным не обращались, за это дадут скидку на будущие платежи, она может достигать 30%. А вот если человек будет постоянно приносить больничные и часто обращаться за выплатами, к нему применят повышающие коэффициенты, то есть взносы для него вырастут. Это делается для того, чтобы избежать злоупотреблений.

Что изменится с 1 августа 2026 года: перерасчет пенсий работающим пенсионерам, налоговые уведомления на «Госуслугах» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Маркировка мясной продукции в системе «Честный знак»

С 1 августа вступает в силу обязательная маркировка 1-й группы мясной продукции в системе «Честный знак». Что это значит для простого покупателя? Теперь на каждую упаковку мяса, начиная от свежего стейка и заканчивая колбасами и сосисками, будет нанесен специальный уникальный код. Стоит только взять смартфон и навести камеру на этот код через приложение системы, как на экране появится вся подлинная информация о продукте. Вы сможете увидеть, откуда приехало мясо, на каком заводе его упаковали, из какого оно животного и когда именно было произведено. Это полезная новость, потому что она полностью защищает нас с вами от подделок. Никто больше не сможет продать старое испорченное мясо под видом свежего или заменить дорогую говядину дешевой курицей в фарше. Если код не считывается или информация не совпадает с тем, что написано на этикетке, значит, перед вами контрафакт и от такой покупки лучше отказаться.

Новая форма единой упрощенной налоговой декларации

Для тех граждан, которые занимаются предпринимательством или ведут частную практику и сдают отчетность в налоговую инспекцию, изменятся правила заполнения одной из самых простых бумаг. Такой документ обычно сдают предприниматели, у которых нет движений по счетам и объектов налогообложения в течение отчетного периода. С 1 августа вводится новая форма единой упрощенной налоговой декларации. Старые бланки станут недействительными, и если вам по закону положено сдавать такую декларацию, придется привыкать к новому внешнему виду бумаги. Сами принципы отчетности остались прежними, изменились лишь структура документа и те графы, которые нужно заполнять. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию и не получить штраф от налоговой из-за того, что вы сдали декларацию по старому образцу, лучше заранее уточнить новый бланк у своего бухгалтера или прямо на сайте налоговой службы.

Контроль ЦБ за операторами рассрочки Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Контроль ЦБ за операторами рассрочки

В последние годы в магазинах стали очень популярны карточки рассрочки. Когда вы приходите покупать холодильник или телевизор, кассир всегда предлагает оформить покупку частями без переплат. Многие люди охотно пользуются этой услугой, не замечая подвоха. Центральный банк России внимательно изучил этот рынок и увидел там много скрытых угроз для граждан. В апреле 2026 года уже был принят закон для официального регулирования рынка покупок в рассрочку.

Теперь компании, которые выдают такие рассрочки, подчиняются тем же строгим правилам, что и обычные банки. ЦБ следит за тем, чтобы эти фирмы имели достаточно собственных денег для работы, правильно оценивали риски и не могли в один день закрыться, оставив людей должниками перед магазинами. Кроме того, ЦБ заставил операторов рассрочки быть максимально прозрачными. Они больше не смогут прятать комиссии в мелком шрифте договора или навязывать платные страховки при оформлении покупки. Если раньше эти компании работали в серой зоне, то теперь они стали полностью понятными и контролируемыми государством.

А с 1 августа 2026 года регулятор начнет применять специальный порядок реагирования и мер к операторам сервисов рассрочки: ограничивать их работу и требовать устранения нарушений.

Завершение «гаражной амнистии»

И еще одно важное напоминание для владельцев гаражей. Срок действия «гаражной амнистии», который позволял в упрощенном порядке оформить в собственность земельный участок под гаражом, построенным до 30 декабря 2004 года, завершается 31 августа 2026 года. Однако стоит отметить, что Госдума уже приняла закон о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. После подписания и публикации закона он вступит в силу, и у граждан появится дополнительное время.

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