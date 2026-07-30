Сокращение на работе: что делать, законно ли, какие выплаты положены

Сокращение штата — это расторжение трудового договора по инициативе работодателя, которое обычно предпринимается для оптимизации расходов и исключения невостребованных должностей. NEWS.ru рассказывает, как защитить свои права, проверить законность увольнения и узнать о всех обязательных компенсациях.

Что делать, если вам объявили о сокращении

Если работник получил уведомление о сокращении, главное — не писать заявление «по собственному желанию», предупредил в беседе с NEWS.ru руководитель юридического отдела Независимого профсоюза «Новый Труд» (НПНТ) Сергей Довгаль. По его словам, от этого зависит выплата компенсаций.

«Сокращение численности или штата — это самостоятельное основание для увольнения, при котором работнику положены гарантии и выплаты. Если же человек сам просит его уволить, он фактически теряет право на компенсации, предусмотренные именно при сокращении», — пояснил юрист.

Как понять, что увольнение законно

Первое и главное требование — работодатель обязан предупредить вас персонально и под подпись не менее чем за два месяца до даты увольнения, напомнила NEWS.ru адвокат Адыгейской республиканской коллегии адвокатов Екатерина Кутузова. Если на предприятии действует профсоюз, его мнение также должно быть учтено.

В уведомлении должно быть четко указано, что речь идет именно о сокращении численности или штата, а не об «оптимизации» или «реорганизации» — такие формулировки не являются законным основанием.

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Кроме того, необходимо проверить, является ли сокращение реальным, а не фиктивным, подчеркнул Довгаль. Должность действительно должна быть исключена из штатного расписания либо количество ставок по ней должно быть уменьшено. Если должность фактически сохранилась (например, ее переименовали) или после вашего увольнения на те же функции приняли другого человека, это может свидетельствовать о мнимом сокращении.

Второй обязательный этап — предложение вакансий.

«Работодатель обязан предложить все подходящие должности, имеющиеся в компании, включая нижестоящие или нижеоплачиваемые, которые вы можете выполнять», — уточнила Кутузова.

Кого нельзя уволить по сокращению

Существуют категории работников, которых закон защищает от увольнения по данному основанию. Это, например, беременные женщины, женщины с детьми до трех лет, одинокие матери с ребенком до 14 лет или ребенком-инвалидом до 18 лет, а также некоторые другие лица с семейными обязанностями.

Кроме того, при выборе между несколькими сотрудниками на сокращаемые должности работодатель обязан учитывать преимущественное право на оставление на работе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первую очередь сравниваются производительность труда и квалификация. Если эти показатели равны, предпочтение отдается тем, у кого есть семейные и социальные обстоятельства, перечисленные в законе, добавил Довгаль.

Какие выплаты положены при сокращении

В день увольнения работник должен получить:

заработную плату за фактически отработанное время;

компенсацию за все неиспользованные отпуска;

выходное пособие в размере среднего месячного заработка — это обязательный минимум.

Кроме того, за работником сохраняется средний заработок на период трудоустройства, но не более двух месяцев (а в исключительных случаях — трех). Вот как это работает:

за второй месяц выплата производится, если вы не нашли новую работу и обратились к бывшему работодателю с письменным заявлением не позднее 15 рабочих дней после окончания второго месяца со дня увольнения;

за третий месяц выплата возможна только по решению службы занятости, если вы встали на учет в течение 14 рабочих дней после увольнения и не были трудоустроены.

Также вы можете уволиться досрочно, до истечения двухмесячного срока, с письменного согласия работодателя. В этом случае вам обязаны выплатить дополнительную компенсацию за оставшееся до уведомления время, напомнила Кутузова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как отстоять свои права при сокращении

Чтобы не остаться без положенных денег, сохраняйте все документы: уведомление о сокращении, предложения вакансий, ваши отказы от них, приказы, расчетные листки, служебную переписку, а также сведения о том, кому в итоге передали ваши обязанности.

«Если работодатель не предложил вакансии, не учел преимущественное право, нарушил сроки уведомления или не выплатил причитающиеся суммы, вы можете обратиться в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд», — отметил Довгаль.

Срок исковой давности по спорам об увольнении составляет один месяц со дня вручения копии приказа об увольнении, выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности. Поэтому проверять документы лучше сразу. Если суд признает процедуру сокращения нарушенной, вас могут восстановить на работе и взыскать с работодателя средний заработок за время вынужденного прогула, уточнил эксперт.

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