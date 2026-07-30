Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 04:00

Сокращение на работе: что делать, законно ли, какие выплаты положены

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сокращение штата — это расторжение трудового договора по инициативе работодателя, которое обычно предпринимается для оптимизации расходов и исключения невостребованных должностей. NEWS.ru рассказывает, как защитить свои права, проверить законность увольнения и узнать о всех обязательных компенсациях.

Что делать, если вам объявили о сокращении

Если работник получил уведомление о сокращении, главное — не писать заявление «по собственному желанию», предупредил в беседе с NEWS.ru руководитель юридического отдела Независимого профсоюза «Новый Труд» (НПНТ) Сергей Довгаль. По его словам, от этого зависит выплата компенсаций.

«Сокращение численности или штата — это самостоятельное основание для увольнения, при котором работнику положены гарантии и выплаты. Если же человек сам просит его уволить, он фактически теряет право на компенсации, предусмотренные именно при сокращении», — пояснил юрист.

Как понять, что увольнение законно

Первое и главное требование — работодатель обязан предупредить вас персонально и под подпись не менее чем за два месяца до даты увольнения, напомнила NEWS.ru адвокат Адыгейской республиканской коллегии адвокатов Екатерина Кутузова. Если на предприятии действует профсоюз, его мнение также должно быть учтено.

В уведомлении должно быть четко указано, что речь идет именно о сокращении численности или штата, а не об «оптимизации» или «реорганизации» — такие формулировки не являются законным основанием.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, необходимо проверить, является ли сокращение реальным, а не фиктивным, подчеркнул Довгаль. Должность действительно должна быть исключена из штатного расписания либо количество ставок по ней должно быть уменьшено. Если должность фактически сохранилась (например, ее переименовали) или после вашего увольнения на те же функции приняли другого человека, это может свидетельствовать о мнимом сокращении.

Второй обязательный этап — предложение вакансий.

«Работодатель обязан предложить все подходящие должности, имеющиеся в компании, включая нижестоящие или нижеоплачиваемые, которые вы можете выполнять», — уточнила Кутузова.

Кого нельзя уволить по сокращению

Существуют категории работников, которых закон защищает от увольнения по данному основанию. Это, например, беременные женщины, женщины с детьми до трех лет, одинокие матери с ребенком до 14 лет или ребенком-инвалидом до 18 лет, а также некоторые другие лица с семейными обязанностями.

Кроме того, при выборе между несколькими сотрудниками на сокращаемые должности работодатель обязан учитывать преимущественное право на оставление на работе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первую очередь сравниваются производительность труда и квалификация. Если эти показатели равны, предпочтение отдается тем, у кого есть семейные и социальные обстоятельства, перечисленные в законе, добавил Довгаль.

Какие выплаты положены при сокращении

В день увольнения работник должен получить:

  • заработную плату за фактически отработанное время;
  • компенсацию за все неиспользованные отпуска;
  • выходное пособие в размере среднего месячного заработка — это обязательный минимум.

Кроме того, за работником сохраняется средний заработок на период трудоустройства, но не более двух месяцев (а в исключительных случаях — трех). Вот как это работает:

  • за второй месяц выплата производится, если вы не нашли новую работу и обратились к бывшему работодателю с письменным заявлением не позднее 15 рабочих дней после окончания второго месяца со дня увольнения;
  • за третий месяц выплата возможна только по решению службы занятости, если вы встали на учет в течение 14 рабочих дней после увольнения и не были трудоустроены.

Также вы можете уволиться досрочно, до истечения двухмесячного срока, с письменного согласия работодателя. В этом случае вам обязаны выплатить дополнительную компенсацию за оставшееся до уведомления время, напомнила Кутузова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как отстоять свои права при сокращении

Чтобы не остаться без положенных денег, сохраняйте все документы: уведомление о сокращении, предложения вакансий, ваши отказы от них, приказы, расчетные листки, служебную переписку, а также сведения о том, кому в итоге передали ваши обязанности.

«Если работодатель не предложил вакансии, не учел преимущественное право, нарушил сроки уведомления или не выплатил причитающиеся суммы, вы можете обратиться в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд», — отметил Довгаль.

Срок исковой давности по спорам об увольнении составляет один месяц со дня вручения копии приказа об увольнении, выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности. Поэтому проверять документы лучше сразу. Если суд признает процедуру сокращения нарушенной, вас могут восстановить на работе и взыскать с работодателя средний заработок за время вынужденного прогула, уточнил эксперт.

Читайте также:

Сокращения-2026: cписок профессий, права и выплаты

Мигрант с зарплатой 380 000: как это возможно в РФ — подробный разбор

Зарплата выше 400 тысяч: кому в России платят такие суммы — в чем подвох

Экономика
Россия
Трудовой кодекс
увольнения
сокращение
работники
работа
Екатерина Свинова
Е. Свинова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Косметолог ответила, всегда ли ботокс создает эффект «замороженного лица»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 июля
Власти Японии подтвердили гибель 17 человек после землетрясения
Мэрию Якутска эвакуировали после анонимного сообщения о минировании
Врач назвала последствия постоянного кусочничества
В RWB раскрыли, что произошло с поставками после атаки БПЛА
Ветеринар объяснил, почему собаки иногда стучат зубами
Выходка Зеленского на встрече с Туском шокировала Польшу
Сотни людей эвакуировали из-за пожара на складе Wildberries под Пензой
При атаке БПЛА на склад Wildberries в Пензенской области есть пострадавший
Минтранс обновил нормы режима труда и отдыха водителей
США начали наносить новые удары по Ирану
В России назвали регионы-лидеры с лучшими дорогами
Экс-министр обороны Украины рассказал о своем увольнении
Охотники на дроны «Ахмата» вызвали проблемы у ВСУ
Лечение зубов по ОМС: какие услуги бесплатны, чем отличается от ДМС
Сокращение на работе: что делать, законно ли, какие выплаты положены
Россиянам раскрыли, как изменятся зимние каникулы школьников
У ВСУ возникли серьезные трудности с поставками в районе Доброполья
Российским школьникам хотят ввести бесплатное питание
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.