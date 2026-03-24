Мигрант с зарплатой 380 000: как это возможно в РФ — подробный разбор

Самые высокие зарплаты для иностранных работников в России достигают 380 тыс. рублей в месяц. Это следует из данных Минтруда, вызвавших волну возмущения в интернете. Люди не понимают, почему «мигрантам» платят больше, чем россиянам. О том, кто на самом деле претендует на такие оклады и где сегодня трудятся иностранцы, — в материале NEWS.ru.

Какие высокооплачиваемые вакансии предлагают иностранцам

Согласно данным Минтруда (по иностранным работникам, прибывающим на основании визы, на 2026 год), самые высокие зарплаты предлагаются топ-менеджерам и узким специалистам. Лидером по доходу стал председатель правления одной из компаний в Москве — 380 тыс. рублей в месяц. Чуть меньше — 302,9 тыс. рублей — обещают менеджеру по образовательной деятельности в Удмуртии. Замыкает тройку директор по производству в Амурской области с окладом 255 тыс. рублей.

На уровне 250 тыс. рублей оценили труд начальника участка в строительстве (Красноярский край), директора центра (Москва) и вице-руководителя кружка (Татарстан). По 230 тыс. рублей готовы платить прорабу и начальнику склада ГСМ в Красноярском крае, а также директору департамента в столице и токарю в ЯНАО. В Татарстане руководителю кружка предлагают 220 тыс. рублей.

Отдельный блок высокооплачиваемых вакансий сформировался в Магаданской области: здесь геолог, электрогазосварщик и слесарь по обслуживанию буровых установок могут рассчитывать на зарплату 200 тыс. рублей.

Кто такие «иностранцы» из данных Минтруда

В СМИ была активно растиражирована новость, что отдельным иностранным специалистам в России предлагают зарплату до 380 тыс. рублей. Это вызвало возмущение читателей. В комментариях люди пишут, что не понимают, за что такие суммы платят «мигрантам» и почему среди россиян нет специалистов, способных выполнять ту же работу.

Однако, как пояснила NEWS.ru HR-эксперт Зулия Лоикова, в данном случае происходит подмена понятий. По ее словам, цифры, опубликованные Минтрудом, описывают верхний, очень узкий сегмент рынка труда. «Это не массовый рынок, а единичные вакансии для уникальных специалистов — так называемых экспатов», — отметила она.

Мигранты в бытовом смысле — разнорабочие, строители из стран ближнего зарубежья — получают зарплаты на порядок ниже. Возмущение комментаторов основано именно на смешении этих понятий, указала Лоикова.

В нашем случае речь идет о высококвалифицированных экспатах — специалистах из стран дальнего зарубежья (Европа, США, Канада, реже — Азия), которые обладают уникальными технологическими или управленческими компетенциями, пояснила эксперт. Чаще всего это топ-менеджмент (председатели правления, финансовые, технические, маркетинговые директора), а также специалисты по внедрению сложных технологий, особенно в производственном секторе.

«Например, на крупных предприятиях Подмосковья до сих пор работают главные технологи из Италии и Германии — они привозят технологии и запускают производство. В фермерских хозяйствах также встречаются иностранные собственники и управленцы», — подчеркнула Лоикова.

По ее словам, доля экспатов в российских компаниях сегодня составляет от 1% до 5% от общего числа сотрудников, и лишь в единичных организациях доходит до 10%. Это штучные, а не массовые специалисты.

Почему нанимают иностранцев, а не российских управленцев

Вопрос не в том, что в России нет талантливых кадров. Проблема в качественном дефиците специфического опыта, считает Лоикова.

Компании получают вместе с экспатом:

знание международных стандартов и методологий (например, в маркетинге, продажах, корпоративных финансах);

опыт вывода компании на IPO, работы на глобальных рынках, антикризисного управления;

готовые бизнес-процессы, которые уже десятилетиями отлажены за рубежом.

Кроме того, в ряде случаев приглашение экспата связано с инвестиционными контрактами или необходимостью получить вместе со специалистом портфель клиентов, институциональных связей, добавила эксперт. «При этом на рынке топ-менеджмента наблюдается парадокс: резюме много, но сильных управленцев, готовых решать сложные задачи, крайне мало. Компании жалуются: брать некого», — указала собеседница NEWS.ru.

Интересный тренд: российские управленцы иногда сильно завышают зарплатные ожидания. «В моей практике был случай, когда российский кандидат попросил повышение на 30% уже через год работы, тогда как экспат на аналогичной позиции получил всего 5%. В долгосрочной перспективе это сделало иностранного специалиста дешевле для компании», — объяснила Лоикова.

К тому же стоимость ошибки в управлении крупным бизнесом может составлять сотни миллионов рублей. Экспат с подтвержденным опытом решения сложных задач воспринимается работодателем как менее рискованное вложение, добавила специалист.

Что такое статус ВКС и почему здесь нет сенсации

Эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина экономист Олег Николаев в беседе с NEWS.ru обратил внимание на юридическую сторону вопроса. В российском законодательстве есть понятие «иностранный высококвалифицированный специалист» (ВКС). Их привлечение на работу не квотируется, в отличие от продавцов или строителей. Для получения статуса ВКС установлена нижняя планка по зарплате — 250 тыс. рублей в месяц, но для отдельных секторов она гораздо ниже.

«Резиденты промышленно-производственных, туристско-рекреационных, портовых особых экономических зон, а также IT-компании могут дать своим иностранным работникам статус ВКС при зарплате уже от 83 500 рублей в месяц. А резиденты технико-внедренческих особых экономических зон — от 58 500 рублей в месяц», — пояснил Николаев.

Он добавил, что работодатель в обязательном порядке обеспечивает приглашенного ВКС и членов его семьи добровольным медицинским страхованием. Трудовой договор, копия полиса, диплом и другие документы, подтверждающие квалификацию, подаются в МВД для получения разрешения на работу.

«Поэтому абсолютно никакой сенсации в приведенной новости нет. Работодателям нужны хорошие специалисты, и далеко не всегда вакансию можно заместить за счет россиянина», — резюмировал экономист.

Где трудится основной массив иностранных работников

Однако было бы ошибкой сводить всех иностранных специалистов к элитному сегменту экспатов. Профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова указала NEWS.ru на другую сторону: как правило, иностранные граждане заняты в сферах деятельности, которые не популярны у местного населения. «На таких вакансиях часто не требуется высокая квалификация, но есть опасность для жизни или приходится заниматься тяжелым физическим трудом», — отметила она.

По словам экономиста, иностранные специалисты традиционно востребованы в ЖКХ, строительстве, грузоперевозках — во всех регионах. В настоящее время здесь, как и во многих других отраслях, наблюдается острая нехватка персонала. Дефицит кадров в этих сферах, а также в производстве, ретейле и промышленности приводит к закономерному росту зарплат, добавила Нежникова.

Согласно данным по рынку труда, сегодня в топе вакансий по уровню дохода курьеры (средний доход 155 тыс. рублей), таксисты — 153 тыс. рублей, производственные рабочие — до 147 тыс. рублей, водители грузовиков — 136 тыс. рублей.

Это те позиции, где доля иностранных работников традиционно высока, и их зарплаты, хотя и значительно выросли из-за дефицита кадров, все же находятся в иной весовой категории, чем упомянутые 380 тыс. для председателя правления.

Почему эпоха дорогих экспатов подходит к концу

Лоикова обратила внимание на важное обновление, которое делает новость о высоких зарплатах иностранцев скорее «пережитком прошлого». За последние 10 лет доля экспатов среди высших руководителей в офисах международных компаний в странах БРИКС (включая Россию) сократилась с 56% до 12%.

Во-первых, экспаты обходятся в два-три раза дороже местных специалистов (релокационный пакет, жилье, налоги, обучение языку, переезд семьи, страховки, детские сады и т. д.). Во-вторых, инвестиции в них часто не окупаются.

«На смену приходит новый тренд — наем „репатов“ (возвращенных талантов). Это россияне, получившие глобальную экспертизу за рубежом и вернувшиеся в страну», — сказала Лоикова. У них есть международные компетенции; знание языка, культуры, менталитета; отсутствие языкового и культурного барьера; более низкая стоимость по сравнению с классическими экспатами.

Для зрелых российских специалистов эта тенденция — хорошая новость. Тренд на отказ от дорогих экспатов в пользу местных кадров означает, что компании начинают больше ценить стабильность, зрелость, глубокое понимание локального контекста и субкультуры — то есть именно те преимущества, которые есть у отечественных соискателей, отметила Лоикова.

Читайте также:

Зарплата выше 400 тысяч: кому в России платят такие суммы — в чем подвох

«Не нищенская»: какие зарплаты чиновники в России получают на самом деле

Коснется всех: почему работодателей могут обязать индексировать зарплаты

Набиуллина развеяла миф о спаде в экономике: зарплаты и цены в 2026-м