24 марта 2026 в 04:32

Раскрыты самые высокие зарплаты мигрантов в России

РИА Новости: мигрантам в России предлагают работу с зарплатой 380 тыс. рублей

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
Наиболее высокие зарплаты в России предлагают мигрантам на должности председателя правления — 380 тыс. рублей, следует из данных Минтруда России, которые проанализировало РИА Новости. Журналисты отметили, что менеджеру по образовательной деятельности платят почти 303 тыс. рублей, а директору по производству — 255 тыс. рублей.

Высокую зарплату в 250 тыс. рублей в месяц предлагают начальнику участка в строительстве в Красноярском крае, директору центра в Москве, а также вице-руководителю кружка в Татарстане. В Красноярском крае мигрантов приглашают на должности прорабов, начальника склада горюче-смазочных материалов с зарплатой в 230 тыс. рублей.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что инициатива главы СКР в части лишения мигрантов российского гражданства за совершение преступлений нашла отклик в парламенте. По его словам, российское гражданство должно быть огромной ценностью.

Также выяснилось, что в ноябре россияне в 28 отраслях экономики получали среднюю зарплату свыше 100 тыс. рублей. Наибольшие доходы оказались у работников финансовой сферы, страховщиков, сотрудников табачной промышленности и международных организаций. При этом эксперт Мария Игнатова заявила, что профессия сварщика признана самой высокооплачиваемой в России по итогам января 2026 года.

зарплаты
деньги
мигранты
работа
