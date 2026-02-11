Названа самая высокооплачиваемая профессия 2026 года в России Профессия сварщика стала самой высокооплачиваемой в России в январе 2026 года

Сварщики стали самой высокооплачиваемой профессией в России по итогам января 2026 года, заявила РИА Новости директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. По ее словам, их медианная зарплата составила 267,3 тыс. рублей в месяц.

В январе 2026 года медиана предлагаемых зарплат в вакансиях сварщиков составила 267,3 тыс. рублей, в вакансиях дата-сайентистов — 250 тыс. рублей, в вакансиях DevOps-инженеров — 216,8 тыс. рублей, — сказала Игнатова.

Она добавила, что второе и третье места в рейтинге заняли дата-сайентисты и DevOps-инженеры соответственно. Общее число вакансий с зарплатой выше 200 тыс. рублей в январе превысило 160 тыс., что почти в два раза больше показателя прошлого года, заключила Игнатова.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что в 2026 году ожидается снижение темпов роста заработных плат россиян из-за охлаждения экономики. По ее словам, жесткая денежно-кредитная политика регулятора и изменения в налоговой системе могут стать причинами замедления роста доходов. Высокая стоимость заемного капитала ограничивает возможности работодателей по индексации выплат.