17 января 2026 в 19:23

Россиян предупредили о замедлении роста зарплат

Депутат Бессараб: зарплаты в 2026 году будут расти медленнее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В 2026 году темпы роста заработных плат россиян могут снизиться из-за охлаждения экономики, заявила Lenta.ru член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. Она связала этот прогноз с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора и изменениями в налоговой системе.

Потому что ключевая ставка Центрального банка, повышение налогов приводят к определенному замедлению экономики, — пояснила депутат.

По словам Бессараб, высокая стоимость заемного капитала напрямую ограничивает возможности работодателей по индексации выплат. Основными факторами давления на доходы населения станут макроэкономические показатели.

Бессараб также заявила, что, несмотря на негативные прогнозы для частного бизнеса, развитие ряда отраслей планируется поддерживать за счет государственных вложений. Тем не менее, резюмировала она, рассчитывать на сохранение прежней динамики роста доходов и общего экономического подъема не стоит.

Ранее в ЦБ заявили, что российская экономика сохраняет устойчивый рост, поэтому компании планируют более умеренные индексации зарплат в 2026 году. Этот прогноз позволил регулятору снизить ключевую ставку с 16,5% до 16% годовых.

