27 февраля 2026 в 16:40

HR-эксперт объяснила разницу между медианной и средней зарплатой

HR-эксперт Бобкова: медианная зарплата точнее средней отражает реальные доходы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Медианная зарплата точнее отражает реальные доходы граждан, чем средняя, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» HR-эксперт Галина Бобкова. Разница между этими показателями на сегодняшний день составляет около 35% в пользу последней.

Средняя зарплата — это если взять весь фонд оплаты труда, например, на предприятии, и поделить его на всех сотрудников. Тогда мы получим сколько в среднем получает один сотрудник. А медианная зарплата считается немного по-другому. Это такой срединный показатель, который делит надвое: 50% людей получают меньше определенной отметки, 50% больше, — пояснила Бобкова.

По ее мнению, именно в разных подходах к расчету и заключается большой разрыв между этими показателями. Она отметила, что в вопросе реального положения большинства российских семей не стоит полагаться на среднюю официальную зарплату.

Ранее сообщалось, что профессия сварщика оказалась самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в России в начале 2026 года. Зарплата таких специалистов составила от 267 тыс. до 300 тыс. рублей.

